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Intesa tra Panico e Asl, 3 medici di base per i residenti di Gaudello e Pezzalunga

Redazione1
di Redazione1
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A partire da lunedì 18 maggio 2026, i cittadini delle frazioni Gaudello e Pezzalunga di Acerra potranno finalmente tornare a usufruire di un presidio medico di base sul territorio. Dopo un periodo di difficoltà seguito al pensionamento del precedente medico, che aveva lasciato le due comunità prive di assistenza sanitaria di prossimità e costretto i residenti a recarsi fino ad Acerra per le cure, lo studio medico riaprirà le sue porte.

Grazie all’intervento determinante della consigliera regionale Susy Panico e della Dott.ssa Vanni, Dirigente Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, è stato possibile garantire la continuità dell’assistenza medica di base, rafforzando addirittura il servizio rispetto al passato.
Un risultato reso possibile anche grazie all’intenso lavoro e all’impegno profuso da Giovanni Selvaggio, Giovanni Iaguessa e dal Dott. Vincenzo Crimaldi, che hanno lavorato con determinazione affinché le due frazioni non rimanessero prive di un servizio essenziale per la salute dei propri cittadini.

Il servizio passa da due giorni a settimana con un solo medicoa tre giorni a settimana con tre medici di base
I tre medici che garantiranno la copertura del presidio sono:
*  Dott. Vincenzo Crimaldi
*  Dott. Clemente Arricali
*  Dott.ssa Roberta Albachiara

«Siamo riusciti a garantire non solo il presidio medico al Gaudello e a Pezzalunga, ma addirittura a potenziarlo rispetto al servizio precedente» — ha dichiarato la consigliera regionale Susy Panico. «I cittadini del Gaudello e di Pezzalunga meritano lo stesso livello di assistenza sanitaria di chi vive nel centro cittadino. Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra con l’ASL Napoli 2 Nord e dimostra quanto sia importante avere una rappresentanza attenta ai bisogni del territorio.»
Un segnale concreto di attenzione verso le frazioni periferiche, che dimostra come l’impegno istituzionale possa fare la differenza nella qualità della vita dei cittadini

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