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A Portici ritornano i “Senza Pretese” con “Emozioni…musica e cabaret”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo 

Sabato 16 maggio – ore 20:30 e domenica 17 maggio ore 18:00 Teatro Don Peppe Diana – viale Tiziano, 15, Portici

La “Rete di Comunità Vesuviana” e “I senza pretese” Presentano: “Emozioni … musica e cabaret”, uno spettacolo all’insegna della bella musica e del divertimento. Lo spettacolo nasce da una idea di Bruno mirabile che con i suoi amici di sempre, cercherà ancora una volta di coinvolgere il pubblico in un viaggio che parte dai classici della tradizione partenopea per giungere fino ai giorni nostri attraverso brani musicali eseguiti con maestria, pezzi di prosa e tanti momenti esilaranti, senza trascurare la riflessione sulla vita di tutti i giorni.

“I senza pretese” che hanno come obiettivo principale quello dell’inclusione, da diversi anni si esibiscono in tutta la Campania. Il gruppo è composto da:

– Bruno Mirabile – voce solista

– Dario mirabile – voce solista

– Salvatore Esposito Cavallaro – chitarra

– Gaetano Orefice – batteria e percussioni

– Pasquale Borrelli – piano e tastiere

– Massimiliano Cianflone – basso.

Gli arrangiamenti sono curati da Pasquale Borrelli e ci si avvarrà della collaborazione dell’Associazione “La musica Ribelle” con Stefano Cozzella che fungerà da tecnico del suono.

Lo spettacolo è realizzato grazie alla collaborazione sinergica di tanti amici, operatori del terzo settore ed imprenditori che anche questa volta non hanno fatto mancare il loro sostegno,quali: Bottega 22, Formicola Immobiliare, Dabliu Caffè & Bistrò, la Partenufficio di Antonio Fenizia, Marzia Bertelli Fotografi, e Salca Fabbrica del cioccolato, che hanno sposato a pieno la finalità dello spettacolo. Il ricavato, infatti, sarà devoluto all’Associazione Dilettantistica Non ed Ipovedenti Napoli – NOIVED, una importante realtà che è attiva nella Provincia di Napoli da oltre 30 anni e, come spiega il Presidente Rocco De Icco, “ crede nel potere trasformativo dello sport. Dalla passione per il Judo, lo Showdown e il Nuoto, – aggiunge De Icco – creiamo percorsi di autonomia e riscatto per persone con disabilità visiva di tutte le età.” L’A.S.D. Noived, con abnegazione e sacrifici,  haportato i sogni dei ragazzi dai campi di allenamento di Napoli fino ai podi mondiali e ai Giochi Paralimpici di Tokyo e Parigi. “

 

Chi assisterà a questo spettacolo trascorrerà 2 ore in allegria e spensieratezza, sostenendo una importante realtà associativa.

Per info e prenotazioni, si può telefonare al numero 3288604804.

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