10eLotto fa ricca la provincia, raffica di vincite a Pasqua

È pioggia di premi in provincia di Napoli grazie all’ultimo concorso del 10eLotto. Secondo quanto riportato da Agipronews, il territorio partenopeo ha conquistato la fetta più consistente dei premi campani, con vincite totali per oltre 68mila euro.

Il colpo più ricco è stato messo a segno a Monte di Procida, dove un fortunato giocatore ha centrato un 7 Oro, incassando ben 50mila euro grazie a una giocata effettuata in corso Giuseppe Garibaldi. Ma la fortuna non si è fermata qui.

Ad Afragola, in via Principe di Napoli, un 8 ha portato a una vincita da 10mila euro, mentre a San Giorgio a Cremano, in via Alessandro Manzoni, un 7 Oro ha fruttato 8.200 euro. Tre episodi che confermano come Napoli e provincia continuino a essere tra le più fortunate d’Italia.

Complessivamente, la Campania ha registrato vincite per oltre 82mila euro, dimostrandosi ancora una volta una delle regioni più fortunate al 10eLotto. A livello nazionale, il concorso ha distribuito 14,3 milioni di euro, con un totale che ha già raggiunto i 1,2 miliardi di euro da inizio anno.

La fortuna, dunque, continua a baciare il Sud e in particolare l’area metropolitana di Napoli, dove anche le piccole giocate possono trasformarsi in sogni che si avverano.