Pomigliano, Il torneo del liceo Imbriani in ricordo di Emmanuel e Gabriella

Nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, il Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco ha organizzato un torneo triangolare di calcio presso lo stadio Ugo Gobbato.

La partita è stata organizzata in ricordo di Emmanuel Guadagni e Gabriella Doria, studenti del liceo che negli ultimi anni sono venuti a mancare.

I due casi hanno profondamente scosso la comunità studentesca. Il caso di Gabriella, avvenuto lo scorso novembre, è stato particolarmente singolare: nonostante i suoi compagni non l’abbiano mai conosciuta, l’hanno sempre considerata parte integrante della classe. Erano presenti anche alcuni ex alunni della 5D, la classe di Emmanuel.

A partecipare sono state tutte le classi del triennio e alcune del biennio; tra gli spettatori sugli spalti erano presenti anche i genitori dei ragazzi scomparsi. Presenti, inoltre il vicesindaco Domenico Leone e la Croce Rossa Italiana.

Il torneo, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Maria Iervolino, è stato ricco di momenti toccanti. La preside ha infatti dedicato parole profonde e commosse in ricordo dei due studenti, sottolineando il valore della memoria e della comunità scolastica.

Alcuni studenti hanno letto lettere scritte per i ragazzi e gli alunni della 1A classico a curvatura Comunicazione & Giornalismo hanno fatto volare, al termine dell’evento, dei palloncini contenenti messaggi per Gabriella ed Emmanuel. L’intera comunità scolastica, visibilmente commossa, si è stretta nel ricordo dei due studenti, in un momento di grande partecipazione e raccoglimento.

Il ricavato sarà devoluto al progetto di gemellaggio solidale “Insieme per imparare, insieme per crescere”, promosso dai frati cappuccini di Campania e Basilicata.