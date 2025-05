Sant’Anastasia, le star de “L’amica geniale” al Metropolitan per l’evento del Torricelli “Donna di sé”

Il Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana è lieto di annunciare l’evento conclusivo del progetto Donna di sé, realizzato all’interno della terza edizione del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso e finanziato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura per l’anno scolastico 2024/2025.

L’evento, che si terrà sabato 17 maggio alle ore 9:00 presso il Cinema Metropolitan di Sant’Anastasia, celebra la chiusura di un percorso didattico, creativo e laboratoriale che ha coinvolto centinaia di studenti, docenti ed esperti, con la collaborazione delle associazioni di settore Nerovertigo e Digitalmente.

Tra gli ospiti d’onore, le special guest della serie RAI/HBO L’amica geniale, tratta dai romanzi di Elena Ferrante: Margherita Mazzucco (interprete di Elena “Lenù” Greco) e Giovanni Amura (Stefano Carracci) saranno protagonisti di un dialogo aperto con il pubblico sul tema della parità di genere nell’audiovisivo, del lavoro attoriale e della rappresentazione femminile nel cinema e nella televisione.

Il programma prevede la proiezione in anteprima del cortometraggio Donna di sé, interamente realizzato dagli studenti del liceo; il backstage del progetto e il racconto del percorso didattico da parte di docenti, tutor, esperti e studenti; una sezione di interventi istituzionali con i saluti della Prof.ssa Anna Giugliano (Dirigente scolastico del Liceo “E. Torricelli”), del Cons. Avv. Francesco Urraro (Vicepresidente del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato), dell’Avv. Salvatore Di Sarno (Sindaco di Somma Vesuviana), del Dott. Carmine Esposito (Sindaco di Sant’Anastasia), dell’Avv. Rosalinda Perna (Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana) e della Prof.ssa Rosangela Angri (in rappresentanza dei genitori).

Particolare rilievo verrà dato agli interventi dei partner di progetto, tra cui l’associazione EvaProEva, con testimonianze degli studenti partecipanti al laboratorio “Empatia”; l’associazione no profit per Mia Martini “Universo di Mimì”, con la proiezione del video “Gli uomini non cambiano” curato da Massimiliano Cané (autore Rai di Techetechetè e Unomattina) e con contributi video di artisti legati alla memoria di Mia Martini. Previsto anche un video-saluto del regista Francesco Rossi (Globo d’Oro 2021), in rappresentanza della casa di produzione Kahuna Film. L’evento si avvarrà della presentazione del Prof. Ciro Castaldo, (Docente di Matematica e Fisica del Liceo “E. Torricelli”), coadiuvato dalle allieve Alessia Castiello e Roberta Errichiello.

Il progetto, coordinato da Antonio Napolitano, ha unito formazione scolastica e produzione cinematografica in un laboratorio reale di cittadinanza attiva e cultura visiva, dando voce alla creatività e alla responsabilizzazione dell’utilizzo dei media per le nuove generazioni.