Pomigliano d’Arco: dopo 46 anni chiude il Boschetto

Dopo circa 46 anni di attività, chiude una delle prime paninoteche di Pomigliano d’Arco: “Il Boschetto”, situata in via Giovanni Pascoli.

L’annuncio è stato dato qualche giorno fa su Facebook dai figli del proprietario:

“…Dietro ogni birra, ogni risata e ogni serata passata qui, ci sono ricordi che resteranno per sempre. Non è solo la chiusura di un locale, ma la fine di un’epoca che ha lasciato il segno in chi l’ha vissuta…”

Con queste parole hanno voluto ringraziare i clienti e lasciare spazio ai loro messaggi nei commenti.

Per anni, Il Boschetto è stato un vero punto di riferimento per la movida di Pomigliano d’Arco. Molti ricordano come le serate del paese ruotassero attorno a quel locale, diventato una vera e propria tradizione.

I familiari spiegano che probabilmente Pasquale Ciccarelli, storico proprietario scomparso lo scorso 15 ottobre, non avrebbe voluto questa chiusura, ma si è trattato della scelta più giusta: nessuno, dicono, avrebbe potuto portare avanti l’attività come lui.

Per tanti pomiglianesi la notizia ha rappresentato la perdita di un pezzo di storia locale, ma anche l’occasione per ricordare con affetto i bei momenti trascorsi “al Boschetto”.