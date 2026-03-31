Marigliano in lutto per la scomparsa di Ettore Vivo, noto farmacista e ristoratore

Profondo cordoglio a Marigliano per la prematura scomparsa di Ettore Vivo, stimato farmacista e ristoratore, venuto a mancare nella notte all’età di 50 anni.

La tragedia si è consumata nella sua abitazione, dove è stato colpito da un infarto fulminante. I presenti hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, praticando anche il massaggio cardiaco. Nonostante il rapido intervento dei sanitari del 118, purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Figura molto conosciuta e benvoluta in città, Ettore Vivo era un uomo dai molteplici interessi e talenti. Farmacista durante il giorno, imprenditore della ristorazione e appassionato musicista nel tempo libero, aveva saputo costruire nel tempo un forte legame con la comunità. Era titolare della “Farmacia Vivo”, situata tra Corso Umberto I e Corso Campano a Lausdomini, e del locale “Soul Burger”, punto di riferimento per tanti giovani e famiglie del territorio.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Tra questi, particolarmente sentito quello del sindaco Gaetano Bocchino, che attraverso i social ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera amministrazione comunale alla famiglia: “Con profondo dolore ho appreso della scomparsa improvvisa di Ettore Vivo. La nostra comunità è sgomenta per una perdita così inaspettata. Ettore era un volto conosciuto e amato: farmacista, imprenditore, musicista, ma soprattutto una persona di grande umanità, capace di lasciare un segno autentico in chiunque lo incontrasse. A nome mio e dell’Amministrazione Comunale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari in questo momento di grande dolore. Riposa in pace, Ettore.”

La salma è esposta oggi presso la Sala del Commiato in via Pontecitra, dalle ore 8:00 alle ore 19:00, per consentire a cittadini, amici e familiari di porgere l’ultimo saluto. I funerali saranno celebrati mercoledì 1° aprile alle ore 10:30 presso la Parrocchia Santa Maria delle Grazie.

(fonte foto: web)