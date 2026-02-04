giovedì, Febbraio 5, 2026
Cronaca
Pollena Trocchia: sorpreso con la droga e arrestato dalla Polizia

Pollena Trocchia: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Stefano Trinchera a Pollena Trocchia, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di 24 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 100 grammi, di 5 stecche di hashish del peso di circa 8 grammi, di uno sfollagente telescopico e di 1.220 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rivenuto una pistola replica priva del tappo rosso, 43 cartucce a salve e diverso materiale per il confezionamento della droga.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

