Pollena Trocchia, Asilo Nido Comunale, ieri l’Open Day de “La Fabbrica del Futuro”

Un lungo e forte applauso liberatorio. È cominciato così l’open day dell’asilo nido comunale “La Fabbrica del Futuro”, ospitato nel centro polivalente Paolino Avella di via Cavour, a Pollena Trocchia. Il servizio educativo rivolto a bambini e bambine di età compresa tra i tre e i trentasei mesi ripartirà lunedì 16 settembre dopo un’assenza pesante, ma finalmente finita. «Possiamo ben dire che l’asilo nido che si avvia alla riapertura è un vero e proprio fiore all’occhiello per il nostro territorio, una struttura che nei dintorni ha pochi eguali. Lo testimonia anche il grande successo in termini di iscrizioni, che hanno raggiunto la quota limite» ha detto Carmen Filosa, assessore alle politiche sociali del Comune di Pollena Trocchia, che ha voluto ringraziare il sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo e la dirigente dell’I.C. Donizetti Maria D’Agostino per la presenza all’open day. «Siamo lieti che finalmente abbiamo aperto questa struttura non per pulirla, non per manutenerla, come nei mesi scorsi, ma per rimetterla definitivamente in funzione» ha detto Carlo Esposito, sindaco del comune vesuviano, che si è rammaricato «per le lungaggini che hanno ritardato la riapertura, frutto di problematiche fin troppo note. Ma oggi – ha concluso la fascia tricolore di Pollena Trocchia – non è il momento del rammarico bensì della gioia perché si riesce nuovamente a garantire sul territorio un servizio essenziale».