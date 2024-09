A Somma Vesuviana il primo appuntamento della XIII edizione di SettembrArte

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La Collegiata Santa Maria Maggiore in Somma Vesuviana, domenica 15 settembre 2024, dalle 18:00, sarà protagonista di “Un borgo, una chiesa, tante tradizioni”, evento organizzato dall’Ufficio per i Beni culturali della Diocesi di Nola e dall’Associazione culturale Meridies, in collaborazione con le associazioni Amici del Casamale, Hubside, TramAndArs e l’accademia musicale Musika Rara, diretta da Rosanna Cimmino.

L’iniziativa dà il via alla XIII edizione della rassegna culturale SettembrArte ideata da Meridies nel 2011. «Da allora, salvo la forzata pausa per il Covid-19, ogni anno, le bellezze e la storia del territorio diocesano sono state raccontate a più di 20000 persone, molte delle quali, ogni settembre, attendono con ansia i nostri appuntamenti. Gli incontri sono pensati, infatti, come viaggi alla scoperta di aspetti storico-artistici poco conosciuti, approfonditi attraverso ricerche d’archivio attuali e trasmessi attraverso un linguaggio accessibile a tutti. La presenza, poi, di inserti musicali e teatrali, favorisce il dialogo tra le arti e apre nuovi orizzonti allo spirito. Per l’edizione 2024 abbiamo scelto il tema “Lungo le scale della bellezza”: i visitatori, infatti, avranno la possibilità di entrare in spazi posti a diverse altezze», spiegano Michele Napolitano, presidente di Meridies, e Antonia Solpietro, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali diocesano.

A Somma Vesuviana, la prossima domenica, il percorso alla scoperta della storica chiesa del borgo Casamale sarà arricchito dall’esposizione Mater-ia di Vittorio Valiante, a cura di Elisa Perillo, nello spazio Hubside dell’edificio sacro; da un’installazione di Lucas Memmola, nel Cortile dell’ex palazzo Cutolo; da suggestioni sonore a cura di Musika Rara. Sono previste visite guidate alle 18:00, 18:45 e 19:30. Sarà possibile parcheggiare in via Circumvallazione.

Il 22 settembre 2024, sarà invece Palma Campania ad ospitare il secondo appuntamento di SettembrArte: “Una piazza, tante chiese”, dedicato alla scoperta della chiesa San Michele arcangelo. Le visite guidate – alle 18:00 e alle 19:00 – saranno impreziosite da incursioni a cura del Laboratorio teatrale Gulliver.

Il 28 e 29 settembre 2024, poi, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, si terrà, a Nola, l’ultimo appuntamento in programma: “Una chiesa e le sue altezze”, percorso guidato alla scoperta dei sottotetti e del campanile della Cattedrale. Le visite sono previste alle 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, con partenza dal cortile del Palazzo vescovile.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione per le visite (messaggio WhatsApp al 3475461957). Per i più piccoli, a Palma e a Nola, si terrà “Raccontami una storia”, laboratorio di lettura a cura della libreria Bibì e Cocò (prenotazioni al 3923817724).