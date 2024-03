Pollena, firmato il protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus

Riceviamo e pubblichiamo.

Appuntamenti di pulizia ambientale per la rimozione dalla natura di plastica e rifiuti non pericolosi, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, ma anche sui canali social, stand per informare la cittadinanza sulle buone prassi da adottare per la tutela del territorio, attività di salvaguardia del territorio attraverso segnalazioni di abbandono illecito di rifiuti.

Sono questi alcuni degli obiettivi a cui punta il protocollo d’intesa firmato tra il Comune di Pollena Trocchia e l’associazione nazionale Plastic Free Onlus, volto a creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per semplificare i passaggi burocratici necessari, da un lato, allo sviluppo dell’associazione e delle attività di volontariato sul territorio, e, dall’altro, al miglioramento del paese dal punto di vista ambientale. «Il percorso con Plastic Free è stato avviato da tempo e ha già visto la realizzazione di diverse iniziative qui sul territorio comunale, come stand di sensibilizzazione in luoghi e date significative per il paese, ma anche attività di educazione e responsabilizzazione nelle scuole.

Ora, attraverso la firma di questo protocollo d’intesa, rendiamo ancora più salda e continuativa questa collaborazione volta alla tutela ambientale e alla diffusione di buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e dell’inquinamento» ha commentato l’assessore all’ambiente del comune di Pollena Trocchia, Ilenia Terracciano.

«Il nostro comune, per inclinazione di questa amministrazione, ma anche in quanto parte del Parco Nazionale del Vesuvio, da tempo è sensibile agli obiettivi a cui punta anche l’associazione Plastic Free, pertanto arrivare alla firma del protocollo d’intesa, deliberata nei giorni scorsi dalla giunta comunale e apposta materialmente da me nelle scorse ore, è stato un percorso naturale, che sono sicuro porterà ottimi frutti al nostro comune, dove peraltro è già da tempo alta l’attenzione alla tutela ambientale» ha aggiunto il sindaco Carlo Esposito, che per il comune di Pollena Trocchia ha firmato l’impegno istituzionale insieme al referente provinciale dell’associazione Plastic Free di Napoli, Francesco Gallina.