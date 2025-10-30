Polizia metropolitana, sgominata banda specializzata nel traffico illegale di cardellini

Sgominata banda specializzata nel traffico illegale di cardellini. 7 persone raggiunte da misure cautelari, di cui una in carcere. Nei confronti di quello che è considerato dagli inquirenti il capo e promotore dell’associazione è stata disposta la custodia in carcere; un altro indagato è stato posto ai domiciliari, per altri quattro è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza (per tre cumulata con l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria). Infine il settimo indagato ha ricevuto il divieto di dimora a Poggiomarino.

L’operazione della Polizia Metropolitana di Napoli, con il supporto della LIPU, ha smantellato un’organizzazione criminale che catturava e commercializzava illegalmente cardellini e altre specie protette.

I numeri dell’operazione:

• Oltre 40 perquisizioni tra Napoli, Salerno, Caserta e Avellino

• Più di 80 capi di imputazione

• Prezzi da 100 a 8.000€ per esemplare

Gli uccelli venivano catturati con reti illegali, rinchiusi in gabbie anguste e sottoposti a pratiche crudeli per migliorarne il canto. Un traffico che ha causato sofferenze a decine di animali protetti.

I reati contestati: furto ai danni del patrimonio dello Stato, ricettazione, maltrattamento di animali e commercio illegale di fauna selvatica. Un duro colpo al bracconaggio in Campania.

