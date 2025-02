Politiche sociali: a Nola sugli ambiti territoriali sociali in Campania

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Politiche sociali, a Nola il punto della situazione sugli ambiti territoriali sociali in Campania

Al convegno in programma per giovedì 27 febbraio parteciperà l’assessore regionale Lucia Fortini

“Gli ambiti territoriali sociali in Campania: sfide e prospettive per un welfare di comunità”: se ne parlerà nel corso di un convegno in programma per le 15,00 di giovedì 27 febbraio 2025 nella sala convegni del museo storico archeologico di Nola. Un pomeriggio di riflessione promosso dall’Ambito Sociale N23 con Nola Comune capofila, dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Campania e da A.Di.P.S. Campania, associazione dei dirigenti alle politiche sociali.

Ad introdurre i lavori sarà Giuseppe Bonino, dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito sociale N23.

Alle 15,30 prenderà il via la prima sessione dedicata alla “Governance degli ambiti territoriali: evoluzione e stato dell’arte” con la relazione di Carmine De Blasio, presidente A.Di.P.S Campania e direttore del consorzio dei servizi sociali dell’Ambito A05. Seguirà il focus dal tema: ”Attivazione di un consorzio: l’esperienza dell’Ambito C8 e dell’ASPS N33 Penisola Sorrentina”. Ne parleranno Francesca Palma, direttore del consorzio dei servizi sociali e socio sanitari C8 e Andrea Di Fiore, direttore ASPS N33 Penisola sorrentina.

Alle 16 e 30 la sessione “Gli attori del Welfare” che accenderà un faro sui seguenti temi: “Il personale degli uffici di Piano tra precariato e supporti esterni”, a cura di Mariafelicia Comberiati, segretaria generale della Cisl di Napoli; “Gli assistenti sociali e il servizio sociale professionale dopo l’introduzione del Lep” del quale parlerà Carmela Grimaldi, consigliera dell’ordine degli assistenti sociali della Campania; “ETS e Ambiti sociali: partecipazione e corresponsabilità per l’evoluzione dei sistemi sociali delle politiche sociali” sul quale si soffermerà Giovanpaolo Gaudino, portavoce del Forum Terzo Settore Campania.

Alle 17,30 spazio al question time con le domande inviate attraverso un apposito form dai partecipanti al workshop.

Le conclusioni, in programma per le 18,00 saranno affidate a Lucia Fortini, assessore alla scuola, alle politiche sociali e giovanili della Regione Campania.

L’evento è accreditato “Croas Campania” per il rilascio di crediti formativi agli assistenti sociali.

“Quello delle politiche sociali – spiega Giuseppe Bonino, dirigente dell’ufficio di Piano dell’Ambito N23 dei comuni dell’area nolana con Nola capofila – rappresenta un settore strategico e delicato attraverso il quale si attuano le attività e le azioni a favore delle categorie più vulnerabili delle comunità. Ecco perché puntare a modelli di governance ispirati all’efficienza, alla competenza ed alla capacità organizzativa rappresenta una priorità, quando si intende fornire ai cittadini una risposta all’altezza delle esigenze di ciascuno e soprattutto della impegnativa sfida di non lasciare indietro nessuno”.