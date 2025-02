L’agenda di Meloni: dagli Usa agli Emirati Arabi. Piano da 40 miliardi per l’Italia

La recente visita di Stato del presidente degli Emirati Arabi Uniti (EAU), Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan in Italia, ha segnato un momento cruciale nelle relazioni diplomatiche ed economiche tra le due nazioni.

Durante le discussioni con il Primo Ministro Italiano Giorgia Meloni, gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a investire 40 miliardi di dollari in Italia, concentrandosi su settori strategici come l’intelligenza artificiale, i data center, la ricerca spaziale, le energie rinnovabili e le terre rare.

Come l’ investimento dell’ Arabia Saudita, solo settimane fa, questo sostanziale investimento sottolinea un partenariato sempre più profondo volto a promuovere l’innovazione e lo sviluppo industriale .

Non e’ una coincidenza che tutto cio’ accade subito dopo l’incontro di Giorgia Meloni con il Presidente Trump a Maralago.

Un argomento centrale del loro dialogo è stato il corridoio economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC), un’ambiziosa iniziativa progettata per stabilire una rotta commerciale intermodale che collega l’India all’Europa attraverso Israele, Emirati Arabi Uniti e altri paesi del Medio Oriente.

Anche qui I colloqui di Meloni con il PM Indiano rafforzano l’economia Italiana e la sua leadership nel mondo post-woke.

George G Lombardi