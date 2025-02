Giulia, investigatori per 9 ore nella casa della tragedia: portati via nuovi reperti

Proseguono le indagini sulla tragica morte della piccola Giulia Loffredo, la bambina di nove mesi uccisa dal pitbull di famiglia nella sua casa nel rione popolare Ice Snei ad Acerra. Gli agenti della polizia scientifica e del commissariato locale hanno eseguito un nuovo sopralluogo nell’appartamento, cercando di ricostruire con esattezza la dinamica degli eventi. L’operazione si è protratta per quasi nove ore, nel tentativo di verificare i movimenti del padre della bambina, Vincenzo Loffredo, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

Dubbi e responsabilità ancora da chiarire

L’inchiesta ha confermato che il cane, un pitbull di grossa taglia di nome “Tyson”, è il responsabile della morte della bambina. Tuttavia, gli investigatori stanno ancora cercando di chiarire dove si trovasse e cosa stesse facendo Vincenzo Loffredo nei secondi in cui la tragedia si consumava. Il giovane padre è indagato per omicidio colposo, mentre la madre della piccola, quella sera, era fuori casa per motivi di lavoro.

Un aspetto che complica le indagini è la misteriosa cancellazione delle prove. Qualcuno, forse il padre stesso o un familiare, avrebbe pulito l’appartamento dopo l’accaduto, eliminando tracce di sangue e altri indizi che avrebbero potuto aiutare gli investigatori a stabilire con precisione la dinamica dell’aggressione.

Il ritardo nel sequestro dell’appartamento

Il pubblico ministero Martina Salvati sospetta che la pulizia dell’abitazione sia stata un atto deliberato per ostacolare le indagini. Tuttavia, il sequestro della scena del crimine è avvenuto con un ritardo significativo: solo otto ore dopo che Vincenzo Loffredo aveva portato la figlia in fin di vita al pronto soccorso della Villa dei Fiori.

Resta ancora da chiarire chi abbia ripulito la casa e per quale motivo. Inoltre, rimane inspiegabile il lasso di tempo trascorso tra la morte della bambina e il suo arrivo in ospedale. Gli inquirenti vogliono capire perché siano passati più di trenta minuti, quando la distanza tra l’appartamento e la clinica è di soli pochi minuti a piedi.

La difesa del padre

L’avvocato di Vincenzo Loffredo, Luigi Montano, ha ribadito che l’appartamento sarebbe stato pulito prima dell’apposizione dei sigilli e che il suo assistito stava dormendo profondamente quando il cane ha attaccato la bambina. Secondo questa versione, il pitbull avrebbe agito improvvisamente, afferrando Giulia e trascinandola via prima che il padre potesse intervenire.

Le dichiarazioni del medico della clinica, Emanuele Ceo, confermano che la bambina è stata morsa ripetutamente alla testa e al collo, con il cane che l’ha stretta fino a spezzarle il collo. Quando è stata portata in ospedale, la piccola era già deceduta, con ferite multiple e segni evidenti dell’aggressione subita.

L’indagine prosegue per chiarire tutte le responsabilità e comprendere meglio cosa sia accaduto in quegli attimi terribili, mentre la comunità di Acerra è ancora scossa dal dolore per la perdita della piccola Giulia.