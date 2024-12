Politica, il sindaco di Striano Giulio Gerli eletto nella Direzione nazionale di Europa Verde

Il sindaco di Striano Giulio Gerli è stato eletto nella Direzione nazionale di Europa Verde. L’elezione è avvenuta nel corso del Congresso nazionale del partito, tenutosi a Chianciano Terme. Nel corso del Congresso, sono stati eletti i due co-portavoce nazionali, Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta.

Per Gerli si tratta di un’elezione che arriva dopo diversi anni di militanza in Europa Verde: l’imprenditore e sindaco è entrato nel partito nel 2021 e si è messo a disposizione del progetto, portando il suo contributo in termini di proposte e consensi.

Ora il nuovo incarico e la nuova responsabilità, dopo l’elezione a primo cittadino avvenuta la scorsa primavera.

Dichiara Gerli: “Ringrazio tutta la comunità dei Verdi per avermi eletto nella Direzione Nazionale a conferma del ruolo centrale di Striano, della Campania e del Mezzogiorno nella politica nazionale. Ci attendono nuove sfide: penso alla necessità di coniugare sostenibilità e sviluppo economico e a un governo del territorio che sia capace di aprire nuovi orizzonti, con una dimensione europea”