Politano e Lukaku spediscono il Diavolo all’inferno: campionato ancora aperto

Nella serata dei graditi ritorni di Careca, Alemao e Lavezzi al Maradona, il Napoli ritrova la vittoria con un 2-1 al Milan, risultato che consente di tenersi ancora in scia all’Inter e di allungare sull’Atalanta. Il rientro di Neres ha riportato Conte sulla strada del 4-3-3 e gli effetti a livello offensivo sono stati subito evidenti: le catene laterali (soprattutto quella di destra) hanno fatto il bello e cattivo tempo con le loro combinazioni e triangolazioni, sfruttando anche le note lacune difensive di Theo e Walker.

Come avviene ormai da diverse partite, gli azzurri sono calati alla distanza sul piano fisico, confermando un evidente problema di gestione delle energie e dei cambi; non si capisce perché, specie dopo un approccio così aggressivo alla partita, si debbano attendere i crampi o altri problemi per effettuare sostituzioni, dopo aver abbassato molto il proprio baricentro.

La prossima giornata sarà uno snodo cruciale del campionato: l’Inter andrà a Parma, mentre il Napoli sarà ospite della squadra più in forma del momento, il Bologna di Italiano. Un risultato diverso dalla vittoria significherebbe verosimilmente game-over considerando che 5-6 punti da recuperare diventerebbero un ostacolo insormontabile contro questa Inter.