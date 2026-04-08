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Malore in casa a Pomigliano, salvata dai vigili

Redazione1
di Redazione1

POMIGLIANO D’ARCO – Momenti di forte preoccupazione nel tardo pomeriggio di Pasquetta, quando un’anziana di 85 anni è rimasta bloccata all’interno della propria abitazione dopo una caduta, probabilmente provocata da un malore improvviso. L’episodio si è verificato in via Terracciano, dove si è reso necessario un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.

A lanciare l’allarme è stata una conoscente della donna, insospettita dal fatto che non riusciva a contattarla da diverse ore. Temendo che potesse essere accaduto qualcosa, ha deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto, hanno subito effettuato una verifica, riuscendo a percepire la voce dell’anziana provenire dall’interno dell’appartamento, situato al terzo piano dello stabile. La donna, in difficoltà, ha spiegato di essere caduta e di non riuscire ad alzarsi né ad aprire la porta.

Vista la situazione di emergenza, i vigili urbani hanno optato per un accesso alternativo. Utilizzando un ponteggio installato all’esterno dell’edificio, sono riusciti a raggiungere una finestra dell’abitazione. Dopo aver rotto il vetro, sono entrati all’interno e hanno individuato la donna riversa a terra, impossibilitata a muoversi.

Immediati i primi soccorsi prestati dagli agenti, che hanno poi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. L’85enne è stata successivamente trasferita presso l’ospedale di Nola per essere sottoposta agli accertamenti necessari e ricevere le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per escludere eventuali intrusioni o anomalie. Le chiavi dell’appartamento sono state recuperate e consegnate a un familiare.

L’operazione si è conclusa senza ulteriori criticità, grazie alla tempestività e al coordinamento degli interventi.

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