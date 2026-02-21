Parco Nazionale del Vesuvio: Silvana Di Giuseppe nuovo membro del Consiglio Direttivo

La geologa ambientale Dott.ssa Silvana Di Giuseppe della Società Italiana di Geologia Ambientale, è stata nominata membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Antonello Fiore (Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA APS) : “Ringraziamo il Ministro Gilberto Picchetto Fratin. Il Parco del Vesuvio è pregevole dal punto di vista naturalistico e ambientale ed è un sito in cui la storia scientifica della conoscenza dei fenomeni geologici ha radici estremamente profonde”.

Gaetano Sammartino (Presidente Campania – Molise della SIGEA) : “Accogliamo questa nomina con entusiasmo, sicuri che tutti gli sforzi e l’impegno profuso per la crescita della nostra associazione delle nostre visioni sul rapporto uomo/ambiente e nel promuovere la cultura geologica possano trovare concreta applicazione in un ambito territoriale di inestimabile valore”.

“Esprimiamo grande soddisfazione per la nomina della socia campana Geologa Silvana Di Giuseppe a membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio. La nomina è stata formalizzata dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, con Decreto del 20 gennaio 2026, in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale.

La scelta, avvenuta in accordo con il Presidente della Sezione Campania, Gaetano Sammartino, premia il profilo professionale della geologa, ritenuto particolarmente aderente alle funzioni e ai compiti da espletare in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco. Il Parco del Vesuvio è pregevole dal punto di vista naturalistico e ambientale ed è un sito in cui la storia scientifica della conoscenza dei fenomeni geologici ha radici estremamente profonde. Come SIGEA, ringraziamo il Ministro Gilberto Pichetto Fratin e la Direzione generale Tutela della biodiversità e del mare per aver riconosciuto il valore della nostra candidatura. Garantiremo il nostro sostegno all’Ente Parco e ci impegneremo a sostenere ogni attività di conoscenza, tutela e valorizzazione del vulcano più famoso del mondo e uno dei geositi più importanti d’Europa”.

“Accogliamo questa nomina con entusiasmo, sicuri che tutti gli sforzi e l’impegno profuso per la crescita della nostra associazione – ha dichiarato Gaetano Sammartino, Presidente della Sezione Campania della Società Italiana di Geologia Ambientale – delle nostre visioni sul rapporto uomo/ambiente e nel promuovere la cultura geologica possano trovare concreta applicazione in un ambito territoriale di inestimabile valore”.

Silvana Di Giuseppe è specializzata in geologia ambientale con all’attivo molteplici pubblicazioni.

«Sono particolarmente fiera ed emozionata – ha dichiarato la Geologa Silvana Di Giuseppe e vorrei ringraziare il presidente nazionale della SIGEA, Antonello Fiore e soprattutto il Presidente regionale Gaetano Sammartino, per aver voluto puntare su di me. Ne sento la responsabilità e accoglierò tutti i suggerimenti che i membri dell’associazione vorranno sottopormi. Sono fiduciosa che si possa essere al contempo custodi delle particolarità territoriali e volano per far emergere tutte le potenzialità di questa parte della nostra regione, che ha ancora molto da esprimere in termini di storia, arte, cultura, colture pregiate e, soprattutto, di un archivio scientifico e di studi di cui il Vesuvio è stato protagonista. Mi adopererò per far conoscere e apprezzare ai tanti visitatori, oltre al paesaggio e alla natura dei luoghi, anche le sue tipicità storico/eruttive”.