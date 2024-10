Palma Campania, Carnevale 2025: successo per la Notte delle Quadriglie

Palma Campania. Riceviamo e pubblichiamo:

CARNEVALE DI PALMA CAMPANIA 2025: ANTEPRIMA ALLA MAGICA NOTTE DELLE QUADRIGLIE

Tra musica e puro divertimento, svelati i 9 temi delle Quadriglie, le vere protagoniste della festa

Coriandoli e stelle filanti hanno colorato le strade del centro storico di Palma Campania (NA), sabato 26 ottobre, nella primastrepitosa edizione della Notte delle Quadriglie, un evento promosso dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania. Protagoniste indiscusse della serata sono state le nove Quadriglie che daranno vita alla prossima edizione del Carnevale, che si preannuncia ricca di sorprese e assolutamente spettacolare.

Sul palcoscenico di piazza De Martino, la showgirl Francesca Faratro ha accolto i gruppi mascherati, pronti a coinvolgere ogni angolo della città in un allegro corteo.

Nel corso della serata, le nove Quadriglie hanno già svelato i temi che interpreteranno nella prossima edizione del Carnevale, promettendo uno spettacolo colorato e coinvolgente: ‘A LIVELLA – Benvenuti a palazzo; AMICI DI POZZOROMOLO – Born thisway: Lady Gaga; GAUDENTI – G come Gaudenti; I MONELLÌ – Natale in Casa MoNellì; SCUGNIZZI – L’Egitto e i suoi Tesori: Coperkhamon, amma scetat ‘o Faraon!; STUDENTI – Perché Sanremo è Sanremo; SCUSATE IL RITARDO – Il Mercante: la Fiera delle Meraviglie; TEGLANUM – Nella mia Mente; TUTTA N’ATA STORIA – Coco “El Dia de Los Locos”.

A coronare la serata, rendendola ancora più speciale, il concerto della mitica Cristina D’Avena, artista evergreen che ha incantato la piazza, unendo generazioni diverse che hanno cantato le sigle dei cartoni animati, divenute simbolo di un’intera epoca.

Presenti all’evento Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, Nello Nunziata, consigliere comunale delegato alla kermesse, e Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania, che hanno ribadito l’importanza di questa tradizione per tutta la comunità locale e non solo.

“Abbiamo assistito ad una serata perfetta, in tutte le sue componenti. – ha affermato Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania – La gente è scesa in piazza, ci siamo divertiti tanto: c’era tutto per dare vita ad un evento “speciale”, da Cristina D’Avena, fino ad arrivare alle Quadriglie, che si sono veramente superate nelle loro performance. L’esperimento del Carnevale cosiddetto “Estivo” – Notte delle Quadriglie è sicuramente riuscito alla perfezione, sul solco delle edizioni precedenti”.

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento a tutta Palma Campania, che è sempre presente e ci fa sentire tutto il suo calore e la grande passione per il Carnevale, oltre a tutti coloro che sono giunti a seguire questa splendida manifestazione. Il nostro impegno prosegue ed è votato a rendere sempre più importante e prestigiosa la nostra amata Festa, curando sia lo spettacolo che il messaggio sociale, che ho particolarmente a cuore”, ha aggiunto Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania.

Una manifestazione che vede, anche per quest’anno un programma ricco ed articolato.

A partire da sabato 1 febbraio con l’inizio ufficiale del Carnevale,con un evento canoro, durante il quale i gruppi in gara presenteranno le loro “canzonette d’occasione”, frutto di una tradizione secolare.

Il 16 febbraio ci sarà il Ratto del Gagliardetto e l’inaugurazione del Villaggio delle Quadriglie. In Piazza De Martino si svolgerà,poi, la cerimonia del passaggio di testimone tra i Maestri di Quadriglia.

22 e 23 febbraio si terrà la sfilata delle Quadriglie, dalle ore 16:00 alle 23:30, seguita da una Festa in Maschera, con ospiti musicali, a partire dalle 21:00.

1 e 2 marzo prenderà vita la “Messinscena”, dalle ore 16:00 alle 23:00 con le esibizioni sceniche dei nove gruppi mascherati in Piazza Mercato ed il culmine sarà il 4 marzo, quando le Quadriglie si esibiranno nelle diverse postazioni del percorso storico. Infine, sabato 8 marzo, si terrà la cerimonia di premiazione, con l’assegnazione del Gonfalone alla Quadriglia vincitrice.

Un appuntamento imperdibile che promette di emozionare e divertire, portando avanti una tradizione che arricchisce la cultura e la comunità di Palma Campania. Non perdete l’occasione di vivere la magia del Carnevale, in un luogo senza tempo!