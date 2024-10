Napoli, Claudia Sassone Campionessa del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Claudia Sassone da Napoli alla conquista della 4° Edizione del Campionato del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale



Si è appena conclusa l’avventura dell’operatrice olistica Claudia Sassone alla 4° Edizione del Campionato del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale in scena a Lecce dal 23 al 27 ottobre.

Diplomata in fisio shiatsu ( fisioterapia con la tecnica dello shiatsu), ha conseguito vari attestati di corsi specialistici: olistico antistress, visione olistica della colonna vertebrale, massaggio cervicale, moxibustione, tape elastico, Emowa Massage e Dream Massage.

Ha conseguito il master “massaggiatore professionista dello spettacolo” targato Dream Massage edizione Sanremo 2023, e partecipato alla fase operativa dell’area benessere del festival di Sanremo targata Dream Massage.

Dopo Sanremo ha continuato a studiare, completando 4 corsi di aggiornamento.

Il primo è massaggio in gravidanza, il secondo è il madera massage, il terzo è massaggio thailandese e l’ultimo è thermotherapy fire System.

Inoltre, ha preso il diploma di specializzazione in scienze e tecniche della riabilitazione con tecnica fisio shiatsu.

Attualmente lavora presso la struttura Laghi Nabi a Castel Volturno, un’ oasi naturale dove è possibile vivere esperienze uniche, avventurarsi nella natura incontaminata e sperimentare un approccio al benessere innovativo e completo.

In questi giorni si è messa nuovamente alla prova in questa 4° Edizione del Campionato del Mondo di Massaggio e Terapia Manuale

Il Campionato e’ una grande vetrina per tutti gli operatori di settore. Un momento di forte scambio tra i migliori operatori di settore provenienti da tutto il mondo.

L’evento mira a valorizzare il massaggio, ma soprattutto la terapia. Il campionato infatti quest’anno ha avuto il supporto del Ministero della salute e dello sport e dell’ordine dei medici e chirurghi e dell’ordini degli psicologi e psichiatri.

Di questa avventura che si è appena conclusa Claudia racconta: “Questa è stata un’opportunità unica per me, e non potrei essere più entusiasta di come ho vissuto quest’esperienza. Sono ancora molto emozionata, sono arrivata in finale ed ho ottenuto la medaglia d’oro in medicina tradizionale cinese. Inoltre mi porto a casa molte nuove conoscenze e tecniche, e mi piacerebbe creare connessioni con altri massaggiatori. La condivisione delle esperienze è fondamentale per la crescita professionale. Durante il campionato, mi sono approcciata a nuove tecniche e ho affinato le mie abilità aprendomi a nuove prospettive nel mio lavoro. Ogni scambio con i miei colleghi e’ stato prezioso e stimolante.

La competizione stessa è un mix di adrenalina e passione. Ho dato il massimo ed ho portato a casa un gran risultato, ma ciò che conta di più per me è il senso di comunità che ho vissuto qui.

Qui, ogni partecipante è spinto dalla mia stessa voglia di migliorare e crescere.

Non vedo l’ora di tornare a casa con tutte le nuove conoscenze e l’ispirazione che ho raccolto. Questa esperienza non è solo un traguardo professionale, ma anche un viaggio personale che porterò sempre nel cuore.”