Non è un caso che questo Napoli vinca tra le difficoltà

Dopo 5 partite dal cambio d’abito di Juve – Napoli, sono 5 le vittorie, vittorie facili e meno facili. Abbiamo apprezzato il caraggio del cambiamento, il nuovo Napoli disposto in campo diversamente, le idee tattiche cambiano. E poi i singoli, Buongiorno invalicabile, Meret in gran spolvero, fermato da un infortunio ma tornato con il Lecce, Anguissa si è sistematicamente ripreso il centrocampo e Lobotka lo domina. Lukaku ha rappresentato il faro in molte occasioni, in altre ha latitato. Politano fondamentale, Neres ha spezzato le partite in corsa. McTominay, che acquisto, e Gilmour si sta ambientando. Ma la squadra tutta ha meritato tutti i punti raccolti. Sfortunatamente Kvara non ha brillato. Non sempre il Napoli ha vinto convincendo. E in alcune occasioni abbiamo dovuto aspettare l’inizio della ripresa, e le parole che il mister ha rivolto ai suoi uomini durante l’intervallo, per vedere un cambiamento nell’approccio. E i cambi del mister hanno spesso dato la scossa, la carica, lo sbilanciamento di forza che ha spinto la squadra verso il gol. Gli azzurri guidano la classifica e subiscono pochi gol.

E con il Lecce, si è visto lo stesso canovaccio. Difficoltà nella prima parte della partita, poi il secondo tempo, dei cambi e il gol. Nello specifico, non è stato facile violare una squadra arroccata nella sua area di rigore. Ma non mancano altre difficoltà, il Lecce riparte, e mette paura alla difesa azzurra. Ma nonostante una decisione discutibile dell’arbitro, il Napoli saluta i salentini con un 1 – 0. Secondo tempo, cambi, la scossa, e arriva il gol di Di Lorenzo. Non è il Napoli che si libera del Lecce senza soffrire, è un Napoli che è ancora in costruzione, è vero quello che dice il mister. Forse non sarà mai bello come qualcuno vorrebbe, ma è efficace. E non è un caso che questo Napoli sembri arrancare spesso, non sia un bel quadro, ma sia utile, concreto, cinico e senza fronzoli. Non è un caso che vinca 1 – 0 nonostante non convinca sempre, e lo faccia per un periodo così lungo di tempo. Non è un caso che vinca tra le difficoltà. Non è un caso. Il Napoli, con i suoi limiti, è squadra forte e decisa, con le stigmate di una squadra vincente, di alto lignaggio, che non perde punti contro le piccole.

Ma se vuole essere vincente, questo percorso deve passare anche da altre buone prestazioni con le grandi, dove deve raccogliere quanti più punti possibile. Martedì si inizia dal Milan.