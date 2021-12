Ottaviano, “Natale al Palazzo Mediceo”: i frutti della cultura della legalità.

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Ottaviano.

Si terrà sabato 18 (dalle 16 alle 21) e domenica 19 (dalle 10 alle 21) l’evento “Natale al Palazzo Mediceo”, organizzato dall’amministrazione comunale di Ottaviano nell’ambito delle iniziative per il Natale.

Nello specifico, a Palazzo Mediceo saranno allestiti dei mercatini con i prodotti realizzati nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Nell’ambito delle due giornate, inoltre, sarà possibile partecipare a visite guidate allo storico Palazzo ottavianese, curate dal professor Carmine Cimmino. Le visite si terranno sabato alle 16 e domenica alle 11 e alle 16. L’ingresso è gratuito, non è necessaria la prenotazione, green pass obbligatorio. L’evento è organizzato con la Fondazione Pol.i.s.

«Si tratta di un momento importante, per vivere la condivisione dei frutti della cultura della legalità, grazie al contributo della Fondazione Pol.i.s. Ringraziamo il professor Carmine Cimmino che guiderà gli ospiti alla scoperta della storia dei luoghi e il dirigente scolastico Vincenzo Falco per il consueto supporto dell’ISIS De’ Medici. Un particolare ringraziamento va, inoltre, alla consigliera Carmela Aliperti per aver curato l’organizzazione», dichiarano l’assessore agli eventi Biagio Simonetti e il sindaco Luca Capasso.

