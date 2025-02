Ottaviano: emergenza rifiuti, il Pd sollecita il sindaco

Ottaviano – A Ottaviano la gestione dei rifiuti continua a creare problemi, con disagi per i cittadini e un servizio di raccolta che presenta diverse criticità. Mentre il sindaco ha dichiarato di non voler entrare nelle questioni sindacali legate agli operatori ecologici, la situazione in città resta difficile a causa dei numerosi ritardi nel ritiro della spazzatura.

Il Partito Democratico ha deciso di intervenire, segnalando un alto numero di disservizi registrati solo nel mese di gennaio. Secondo i dati raccolti, molte segnalazioni riguardano il mancato ritiro del vetro, della plastica e della carta, ma il problema si è aggravato con la mancata raccolta della frazione organica nei giorni scorsi.

L’amministrazione comunale ha già chiesto chiarimenti alla ditta responsabile del servizio, senza però ottenere miglioramenti concreti. Di fronte a una situazione che non accenna a risolversi, il Pd ha chiesto un confronto diretto con il sindaco per capire quali misure verranno adottate. Se i problemi dovessero persistere, il partito è pronto a portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale.