Il successo di Aladin – Il musical di Stefano D’Orazio con musiche dei Pooh, conquista Napoli

Oriente e magia a Napoli: dall’8 all’10 febbraio (il 10 è dedicato alle scuole alle ore 9’00) al teatro Augusteo, un cast giovane e brioso diretto talentuoso Luca Cattaneo e con un sorprendente Max Laudadio nei panni del Genio.

Il tour di questo musical è iniziato lo scorso ottobre e sta calcando i palchi dei principali teatri italiani, fino al prossimo maggio. In questo fine settimana è il Teatro Augusteo la location campana per dare spazio alle magie e ai sapori d’Oriente che questa favola convertita in musical dal compianto Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh, fa sognare ed emoziona adulti e bambini.

L’atmosfera e le scenografie non deludono le aspettative. Gli effetti scenici godono del contributo di Antonio Casanova e il regista Luca Cattaneo con orgoglio decanta il talento degli attori e di ogni collaboratore. Notevoli anche i momenti di danza con le splendide coreografie curate da Ilenia De Rosa.La produzione è a cura de La Compagnia dell’Ora fondata proprio da Luca Cattaneo con Dario Beltrami e tutte le date sono consultabili a questo link

Il giovanissimo e promettente Eugenio Grandi ricopre il ruolo di Aladin mentre Jasmine è interpretata da Angelica Ranica: entrambi sono reduci da prime esperienze in musical di successo. La guest star è Max Laudadio: il noto giornalista e inviato del tg satirico Striscia la notizia recita egregiamente il ruolo del Genio. Le musiche sono quelle originali dei Pooh della prima versione del musical portato in scena dodici anni fa: una sorta di omaggio e rispetto alla memoria di Stefano D’Orazio.

Quest’opera teatrale ha tutti gli ingredienti meritevoli del successo che sta raccogliendo lungo la penisola.