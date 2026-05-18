Ottaviano, i candidati scaldano la campagna: giovani, famiglie e attacchi al passato

La campagna elettorale per le amministrative di Ottaviano entra nel vivo e i quattro candidati sindaco intensificano iniziative pubbliche, incontri e messaggi rivolti agli elettori. Dai giovani alle famiglie, passando per le critiche alle precedenti amministrazioni fino ai progetti di rilancio turistico e culturale, il confronto politico si gioca soprattutto sui temi del futuro della città.

Tra gli appuntamenti più recenti c’è quello promosso da Giorgio Marigliano, che ha scelto un aperitivo con i giovani per rilanciare il tema della partecipazione delle nuove generazioni alla vita pubblica cittadina. “Il futuro della nostra città passa dalla loro energia, dalle loro idee e dalla voglia di costruire qualcosa di nuovo”, ha scritto Marigliano, sottolineando come ascoltare i giovani significhi “creare opportunità, spazi, aggregazione e futuro”. Nel messaggio rivolto agli elettori, il candidato ha invitato a scaricare il programma elettorale e a sostenerlo al voto del 24 e 25 maggio.

Toni decisamente più duri quelli utilizzati da Stefano Prisco, che ha impostato parte della sua comunicazione sulla critica agli avversari politici. “Negli ultimi 13 anni al governo di questa città ci sono stati tutti i miei concorrenti”, ha dichiarato, chiedendosi perché gli elettori dovrebbero affidarsi ancora a chi “ha già governato senza troppi successi”. Prisco punta su un programma “semplice, serio e realizzabile”, contrapponendo la propria proposta politica alle esperienze amministrative del passato.

Al centro del messaggio di Ferdinando Federico, invece, c’è il valore della famiglia. Commentando la manifestazione “Domenica in Famiglia”, Federico ha parlato di “un momento di condivisione autentica” tra bambini, genitori e nonni, ribadendo che la famiglia rappresenta “il primo luogo in cui impariamo cura, responsabilità e rispetto”. Un’impostazione che guarda ai temi sociali e alla comunità come elementi centrali della futura amministrazione.

Punta infine sulla valorizzazione del territorio Biagio Simonetti, che ha rilanciato una proposta per il complesso Ave Gratia Plena, struttura ferma da anni. L’idea è quella di affidarla all’Istituto De Medici per creare un albergo diffuso capace di generare ricadute economiche per tutta la cittadinanza. Una proposta che intreccia turismo, formazione e rilancio urbano.

A pochi giorni dal voto, la sfida per il Comune di Ottaviano entra quindi nella fase decisiva, con i candidati impegnati a convincere gli elettori tra programmi, visioni e attacchi politici.