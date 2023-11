Ottaviano, alla Clinica Trusso la VIII edizione delle Giornate Vesuviane di Cardiologia

Ottaviano. Riceviamo e pubblichiamo:

Nella Clinica Trusso di Ottaviano la VIII edizione di un appuntamento teso a comprendere meglio le patologie cardiovascolari.

Si terrà sabato, 18 novembre a partire dalle ore 9.00, nella sala congressi della Casa di Cura Trusso di Ottaviano, la VIII edizione delle Giornate Vesuviane di Cardiologia dal titolo ‘Dai trials clinici ai dati della vita reale: siamo sicuri dell’aderenza?’.

Organizzato dal dottor Antonio Cerciello, responsabile della Cardiologia Trusso, l’appuntamento ha scopo di approfondire, insieme ai medici del territorio, le malattie cardiovascolari che continuano a rappresentare la prima causa di morte e di condizioni invalidanti nei Paesi a più alto tasso d’industrializzazione come l’Italia. La loro incidenza è sempre in incremento.

Diversi fattori, singolarmente o associati tra loro, contribuiscono allo sviluppo delle alterazioni anatomo-strutturali del cuore e dei vasi che rappresentano il punto di innesco del ‘continuum cardiovascolare’ e che conducono, in ultima analisi, o alla cardiopatia ischemica acuta o cronica o allo scompenso cardiaco.

I fattori di rischio cardiovascolare possono essere divisi in due gruppi: modificabili e non modificabili. Tra quelli modificabili particolare rilevanza assumono l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, le dislipidemie, l’obesità e le aritmie tra cui la più frequente è la fibrillazione atriale. Il controllo di tali fattori influenza favorevolmente la prognosi e rallenta l’evoluzione verso lo scompenso cardiaco e diversi studi hanno dimostrato che solo una piccola percentuale di pazienti mantiene nel tempo il controllo dei fattori di rischio suddetti.

C’è bisogno dunque di promuovere sempre più prevenzione e ricerca con un più attento controllo delle patologie sul territorio e tra i cittadini. Oggi l’uso di farmaci innovativi consente al medico di raggiungere e mantenere nel tempo i valori ‘target’ per ciascuno dei fattori di rischio, cercando così di ridurre in maniera significativa l’incidenza delle malattie cardiovascolari.

Questi i temi che verranno affrontati nel corso dell’incontro che vedrà, oltre alla responsabilità scientifica del dottor Antonio Cerciello, la presenza dei dottori Giuseppina Cristiano Responsabile Lungodegenza Trusso, Michele Cutolo Diabetologo ASL NA3 sud, Nicola De Luca Professore Medicina interna A.U.O. Federico II, Amelia Focaccio Dirigente medico Cardiologia Clinica Mediterranea, Salvatore Fortunato Dirigente Medico Clinica Trusso, Norman Lamaida Dirigente Medico Clinica Trusso. Il convegno è gratuito e valevole per i crediti formativi nell’ambito della Formazione Continua in Medicina (ECM) per tutte le professioni sanitarie.