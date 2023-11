Somma Vesuviana, Mariarosaria Mingione protagonista del film “Girasoli” di Catrinel Marlon

Somma Vesuviana. Mariarosaria Mingione, giovane attrice sommese, protagonista di “Girasoli”, il nuovo film di Catrinel Marlon con Gaia Girace, Monica Guerritore e Pietro Ragusa.

Ci sarà un po’di Somma Vesuviana in “Girasoli”, il nuovo film diretto da Catrinel Marlon che uscirà nelle sale tra gennaio e febbraio 2024. Infatti, la giovane attrice sommese Mariarosaria Mingione sarà tra i protagonisti principali della nuova pellicola cinematografica insieme ad attori importanti come Gaia Girace, Monica Guerritore e Pietro Ragusa. Il film “Girasoli”, sarà in anteprima assoluta al 41° TFF – Torino Film Festival, debutto dietro la macchina da presa dell’attrice Catrinel Marlon, che sarà anche madrina del festival.

Una giovane promessa del cinema

Mariarosaria, classe ’98, è nata a Pozzuoli, ma è cresciuta a Somma Vesuviana. L’attrice ha ottenuto il suo primo ruolo in “Ditegli sempre di sì” regia di Mattia Auriemma nel 2015 al Teatro Summarte di Napoli. In quest’ultimo prenderà parte anche a “Le voci di dentro regia” nel 2016, e “Quei fantasmi” nel 2017, entrambe regia di Mattia Auriemma. Lo stesso anno consegue il diploma presso il Liceo linguistico Matilde Serao (NA), per poi trasferirsi successivamente a Roma, città dove darà inizio alla sua carriera.

La formazione

La sua formazione attoriale inizia nel 2017 con la Set StudioAcademy di Roma dove concluderà i suoi studi nel 2020. In contemporanea proseguirà la sua carriera teatrale con “Cento cinquanta la gallina canta”, regia di Francesco Carrassi presso il Teatro della visitazione, “Quello che vogliono tutti”, regia di Nicolò Mantini ed infine con “Delitti esemplari” regia di Federico Vigorito. Tra il 2020 ed il 2021 inoltre prende parte ad un corso di Acting in english con l’acting coach Aurin Proietti. Nel 2022 partecipa ad un WorkShop tenuto da Eduardo Ricciarelli e Massimiliano Rossetti

“Don Chisciotte laboratorio di teatro e circo ed al momento frequenta la Palestra per attori con il coach Paolo Antonio Simioni.

La carriera

Mariarosaria Mingione prende parte al suo primo cortometraggio nel 2018 in “Le voci che ho nella testa” regia di Pier Giorgio Santolini; ricoprirà poi, nel secondo cortometraggio, il ruolo di Elisabetta I in “The smart workin” seguita nuovamente dalla regia di Pier Giorgio Santolini (2022). La sua prima apparizione in televisione si vede invece nel 2021 in “Nero a metà 3”, regia M. Pontecorvo. Continua la sua carriera televisiva nei panni di Seia, una delle sacerdotesse sabine in “Romulus 2” (2021), regia di Matteo Rovere e ancora nel 2022 in “Filumena Marturano”, regia di Francesco Amato.

L’attrice arriva per la prima volta sul grande schermo nel 2020 con “La scuola cattolica” regia di Stefano Mordini, dove interpreterà il ruolo di Nadia; ritorna poi al cinema nel 2022 in “Equalizer 3”, regia di Antoine Fuqua, nel ruolo di Bride con Denzel Washington. Nello stesso anno, il 2022, Mariarosaria Mingione ricopre il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo in “Girasoli”, regia di Catrinel Marlon. Attualmente Mariarosaria Mingione ha preso parte nel cast dell’ultimo film di Cristina Comencini, regista e sceneggiatrice italiana vincitrice del Golden Globe e candidata al Premio Oscar 2006.