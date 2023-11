Napoli, l’ASD Real Vesuviana al Torneo Regionale Campania di Showdown

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Presidente dell’ASD Real Vesuviana, Giuseppe Fornaro, vi invita per il giorno 18 novembre al Torneo Regionale Campania di Showdown.

Nella suggestiva location dell’Istituto Martuscelli si disputeranno le gare tra atleti non e ipovedenti; un’occasione che unisce sport, inclusione e socialità, propizia anche per il rilancio dell’Istituto. L’evento permetterà di conoscere lo Showdown e di visitare lo storico Istituto che è stato l’emblema dell’istruzione di ciechi ed ipovedenti.

Vi aspettiamo, pertanto, numerosi a questo evento da non perdere.

Giuseppe Fornaro

3735419953

0818983113

FISPIC

FEDERAZIONE ITALIANA

SPORT PARALIMPICI

PER IPOVEDENTI E CIECHI

Torneo Regionale Showdown Campania

Il Delegato Regionale Campania FISPIC

In collaborazione con l’ASD NOIVED Napoli e l’ ASD Real Vesuviana

Organizzano il ” Torneo Regionale Showdown Campania” maschile e femminile A.S. 2023/2024″. Sabato 18 novembre 2023 presso Istituto Domenico Martuscelli largo Martuscelli 26 Napoli.

PROGRAMMA:

ore 09.30 Inizio gare.

Ore 12.00 Saluti istituzionali e pausa pranzo.

Ore 13.30 Ripresa gare.

Ore 17.30 Conclusione e premiazioni.

Sono invitate autorità cittadine, sportive e stampa.

Si ringraziano per la straordinaria collaborazione: il commissario dell’Istituto Domenico Martuscelli per l’ospitalità e il consiglio d’amministrazione della Fondazione Strachan Rodinò per il prezioso contributo.

Istituto “Domenico Martuscelli”.