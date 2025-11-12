Maxi operazione della Polizia Locale, tre denunciati per incendio doloso e gestione illecita di rifiuti

MARIGLIANO – Nel pomeriggio di martedì 11 novembre, la Polizia Locale di Marigliano è intervenuta in una vasta area di via Masseria Mascia, dove era stato segnalato un incendio di materiale di risulta. La centrale operativa, allertata da una chiamata di emergenza, ha inviato immediatamente una pattuglia sul posto. Gli agenti, giunti tempestivamente, hanno sorpreso tre persone – tutte incensurate – mentre appiccavano il fuoco a un cumulo di rifiuti speciali, tra cui legname, plastica e altri materiali potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica.

L’area, interessata dalle fiamme e già oggetto di sversamenti abusivi, è stata immediatamente posta sotto sequestro penale. I tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per i reati di incendio doloso in concorso e gestione illecita di rifiuti, in violazione delle norme ambientali.

“Si tratta di un’importante operazione di contrasto ai roghi tossici che conferma la costante presenza della Polizia Locale sul territorio”, ha dichiarato il comandante Emilio Nacar, sottolineando l’impegno quotidiano del corpo nel presidiare le aree più sensibili del comune e nel prevenire attività illecite legate all’abbandono e alla combustione dei rifiuti.

Il comandante ha inoltre annunciato un imminente potenziamento dell’organico: “La prossima settimana arriveranno altri due agenti a tempo indeterminato. Rafforzeremo il presidio del territorio e riusciremo a coprire nuove zone, continuando a garantire sicurezza e tutela ambientale ai cittadini”.

L’operazione dell’11 novembre rappresenta un nuovo successo nella lotta contro gli sversamenti e gli incendi illeciti, piaga che da anni affligge il territorio mariglianese e l’area nolana, confermando la determinazione della Polizia Locale a difendere il territorio e la salute pubblica.