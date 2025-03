Nola, il pastrychef Raffaele Caldarelli conquista il pubblico napoletano con le sue zeppole

Riceviamo e pubblichiamo

C’è un’esplosione di napoletanità nella campagna promozionale 2025 delle zeppole di San Giuseppe targata Raffaele Caldarelli.

Il noto pastrychef di origini vesuviane ha infatti scelto per il secondo anno consecutivo Napoli come sfondo del lancio del dolce must della festa del papà.

Una vera e propria narrazione virtuale che se da un lato esalta il sapore inconfondibile della zeppola classica tradizionale, dall’altro non si trattiene dall’ osare con gusti particolari ed innovativi come il ripieno alla crema chantilly, al pistacchio o al caramello salato.

E se il dilemma resta sempre lo stesso (fritta o al forno), Raffaele Caldarelli punta alla qualità a cominciare dall’olio, ingrediente fondamentale per una cottura asciutta e fragrante, e dalle amarene, scelte e selezionate con cura.

“Senza zeppola non è San Giuseppe – afferma Raffaele Caldarelli – questo per noi non è un semplice slogan ma un vero e proprio messaggio che coniuga gusto e piacere. La scelta di Napoli come sfondo è dettata dalla volontà di far conoscere le nostre tradizioni e l’arte dolciaria ai tanti turisti che affollano il capoluogo e nel contempo esaltare le tante bellezze di una città che non smette mai di stupire con la sua naturale verve artistica. Una corale di voci e suoni in cui la zeppola trova il suo posto d’eccezione – continua – riconfermandosi il dolce simbolo del mese di marzo”.

Un trionfo morbido di bontà che può essere acquistato presso i punti vendita “Caldarelli Dolce e Salato” di Nola, Napoli, Orta di Atella, Mercato San Severino e Capodichino.