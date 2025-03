Ucciso da un’auto, Casalnuovo piange l’operaio Carmine

Incidente mortale a Jesi: operaio 51enne di Casalnuovo investito da un’auto

Un tragico investimento è avvenuto nella serata di ieri a Jesi, costando la vita a un uomo di 51 anni. L’incidente si è verificato attorno alle 19.30 in via Minonna. La vittima, Carmine Napolitano, era originaria di Casalnuovo di Napoli e lavorava presso la Cnh Industrial della città.

Secondo le prime informazioni raccolte, Napolitano stava camminando lungo la strada quando è stato travolto da un’auto condotta da una donna. L’impatto è stato fatale. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali riprese delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al momento non sono state fornite informazioni ufficiali sulla conducente del veicolo.

Carmine Napolitano non aveva figli e viveva da solo. La sua morte ha suscitato profondo dolore tra i colleghi di lavoro e i conoscenti. La comunità è sconvolta da questa improvvisa perdita, mentre proseguono le indagini per far luce sulle cause dell’incidente.