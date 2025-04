Cimitile. Riceviamo e pubblichiamo:

Cimitile, “Sotto un cielo di primavera”: mostra di pittura collettiva alle Basiliche Paleocristiane

Esposizione dal 5 al 12 aprile 2025

Dal 5 al 12 aprile 2025, le Basiliche Paleocristiane di Cimitile si trasformeranno in un palcoscenico artistico di grande rilievo con la mostra collettiva “Sotto un cielo di primavera”, curata da Celeste Napolitano. Un evento unico che celebra l’arte in tutte le sue forme, ospitando artisti di talento provenienti da diverse discipline, con una particolare attenzione alla pittura contemporanea.

Espongono: Giusy Lodice, Patrizia Amodio, Raffaella De Stefano, Maria De Riggi, Filomena De Risi, Lina D’avanzo, Giulia Avilia, Paola De Palma, SereNArt, Chiara Pepe, Lucia Rossi, Gina Graziano, Liliana Mosca, Anna Maria Vallario, Seriana Guerriero, Laura Polise, Rosa Grillo, Carmen Punto Arte, Fiorentina Special, Giovanna Secondulfo, Paola Mosca.

Con la partecipazione di: Fiorenzo Petrillo (Artista), Irina (Artista del Liceo Enrico Medi di Cicciano), Naomi Vecchione (Stilista), Gabriela Maiello (con il suo Lab. teatrale Gulliver), Gennaro Caliendo (Attore), Mirko Mugnano (Attore), Monica Rosa Avolio (Digital artist), Rosa Stingone (Pittrice).

Le artiste indosseranno le creazioni di Teresa Riccardo.

L’inaugurazione della mostra avrà luogo il 5 aprile alle ore 18:00 e vedrà la partecipazione del sindaco di Cimitile Filomena Balletta e dell’assessore alla Cultura Anna Mercogliano.

Si tratta dell’occasione per valorizzare i talenti emergenti e consolidati del panorama artistico contemporaneo, l’occasione imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura di scoprire opere uniche in un contesto suggestivo e stimolante. Un’opportunità per confrontarsi con la varietà delle espressioni artistiche e scoprire come la bellezza della primavera ispiri le creazioni degli artisti.