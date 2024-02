Neonato deceduto al Monaldi: oggi l’autopsia per accertare le cause della morte

Si svolgerà oggi l’autopsia del piccolo Riccardo, il neonato morto alcuni giorni fa all’ospedale Monaldi.

Il bambino era nato con una malformazione cardiaca per cui necessitava di un intervento chirurgico già nei primi mesi di vita. Dopo solo due mesi e mezzo di vita, però, il piccolo Riccardo è stato di nuovo ricoverato all’ospedale Monaldi e purtroppo è deceduto prima che i medici potessero intervenire chirurgicamente. Una tragedia per cui i genitori chiedono spiegazioni tramite il loro avvocato. Anche la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia della famiglia in cui si dovrà accertare se la morte del piccolo sia avvenuta a causa di eventuali errori dei medici o se, invece, il piano ospedaliero fosse corretto e purtroppo il decesso fatale causata dalla patologia.

Nella giornata di oggi, dunque, verrà svolto l’esame autoptico per comprendere ufficialmente le cause della morte del neonato e restituire, per quanto possibile, un attimo di serenità ai genitori e alla famiglia per dargli l’ultimo saluto.