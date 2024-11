Napoli, un albero di Natale di 15 metri a piazza Garibaldi

L’ albero, alto 15 metri, sarà visibile da ogni angolo della piazza e da Corso Umberto

“Nell’ottica di valorizzazione della piazza, oggetto di un innovativo progetto di co-gestione pubblico-privato avviato circa un mese fa e denominato ‘La Bella Piazza’ – si legge in una nota – in occasione delle festività natalizie l’Amministrazione comunale, d’intesa tra l’assessore al Turismo e Attività produttive Teresa Armato e i presidenti delle Municipalità seconda e quarta, ha deciso di allestire un albero alto 15 metri, visibile da ogni angolo della piazza e da Corso Umberto, e le luminarie nelle seguenti strade via Nazionale, Corso Garibaldi, via Firenze, piazza Salerno al Centro Direzionale, via Alessio Mazzocchi, via colonnello Lahalle, via Cesare Rosaroll e via Tribunali”.

“Un modo simbolico per abbellire la zona e dare un messaggio di benvenuto a tutti i visitatori che giungeranno a Napoli durante le prossime settimane, soprattutto attraverso la Stazione Centrale, uno dei principali ingressi alla città, in passato non adeguatamente curata – si sottolinea – L’accensione ufficiale, prevista per il 6 dicembre, rappresenterà simbolicamente l’avvio delle festività natalizie e trasformerà quindi anche piazza Garibaldi in una delle zone più luminose della città, perché, oltre all’albero, l’intero quartiere respirerà l’atmosfera natalizia grazie alle luminarie pensate per estendere l’atmosfera festiva anche ai quartieri Pendino, Mercato, San Lorenzo e Vicaria”.

L’obiettivo comune del sindaco Gaetano Manfredi e dei sostenitori del progetto in corso è “contribuire in tutti i modi sperimentabili a valorizzare il legame tra il centro urbano e i suoi quartieri più autentici lanciando anche un messaggio di accoglienza e inclusione”.

(fonte foto: Ansa)