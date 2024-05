Napoli, manifestazione dei pendolari contro chiusura della linea Nola-Baiano

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Napoli 28/05/2024 Comunicato Stampa Pendolari Manifestazione- Sit In Protesta Pendolari Venerdì 31/05/2024 ore 16.30 Stazione Portanolana.

BASTA! ADESSO TOCCA A NOI! “Quando vennero a prendere me non era rimasto più nessuno a protestare” (B.Brecht) La manifestazione di venerdì, è l’epilogo di una serie di iniziative di denuncia verso le scelte gestionali dei vertici di Eav, concessionario del servizio ferroviario pubblico delle linee vesuviane, che negli anni ha diminuito le corse, i treni, le stazioni presenziate, le fermate e ha aumentato i tempi di attesa, le soppressioni, le avarie, i disservizi, il costo del biglietto.

La conferma di Eav della decisione di chiudere per tre mesi, da luglio a settembre, la linea Nola- Baiano è solo l’ultima ferita; le ragioni della nostra protesta trovano forza nella cronaca degli avventurosi viaggi quotidiani su tutte le linee vesuviane e nei commenti lasciati dai viaggiatori sulle pagine social dedicate alla circumvesuviana. Stanchi di non essere ascoltati, di essere invisibili, e di vedere calpestati i nostri Diritti, venerdì 31 maggio alle ore 16,30 saremo a Portanolana per dare un volto e una voce al popolo dei pendolari, dei viaggiatori e a tutti quelli che hanno a cuore le sorti della Circumvesuviana, ferrovia dal glorioso passato, oggi fatta a brandelli.

Viviamo uno dei momenti peggiori di questa ferrovia, e nei prossimi mesi, ne siamo certi vista la carenza di treni, ci attendono giorni ancora più difficili, per questo abbiamo chiamato a raccolta il popolo viaggiante e invitando i partecipanti a portare un fazzoletto bianco, un foulard, una sciarpa, un cappello o qualsiasi altro indumento per dare la massima visibilità al nostro dissenso e marcare la nostra presenza. Chiediamo a Eav di non chiudere la linea Nola –Baiano, e di riorganizzare il servizio su tutte linee vesuviane in modo da limitare i disagi, e garantire a tutti il diritto a viaggiare.

NON MOLLIAMO…!!!! Venerdi 31 alle ore 16.30 a Portanolana daremo voce e un volto al nostro dissenso. Enzo Ciniglio portavoce comitato pendolari gruppo facebok: NO AL TAGLIO DEI TRENI DELLA CIRCUMVESUVIANA

Salvatore Ferraro portavoce comitato pendolari gruppo facebook: CIRCUMVESUVIANA- EAV Avv. Marcello Fabbrocini Presidente Comitato Civico di Ottaviano. A Cifariello ETS Maria Teresa Imparato Presidente Legambiente Campania Giovanni Berritto Presidente Federconsumatori Campania.