Asse Mediano, la vittima è di Pomigliano. La moglie ricoverata dopo la tragedia

Un altro drammatico incidente ha insanguinato le strade del Napoletano. Mercoledì sera, un violento impatto tra un’autovettura e un mezzo pesante si è verificato lungo l’Asse Mediano, nei pressi dello svincolo per Frattamaggiore.

A perdere la vita è stato un uomo di 76 anni: Gaetano del Prete, di Pomigliano d’Arco. L’anziano era al volante dell’auto, a bordo della quale viaggiava anche la moglie, sua coetanea. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale: per l’uomo, però, nonostante l’intervento dei sanitari, non c’è stato nulla da fare. La donna, invece, versa in condizioni critiche ed è stata ricoverata con prognosi riservata.

I carabinieri della compagnia di Caivano sono intervenuti tempestivamente per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini necessarie a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Le cause non sono ancora accertate: tra le ipotesi al vaglio, una possibile manovra errata, un guasto improvviso o un malore alla guida.

La circolazione lungo quel tratto della SS87 ha subito pesanti rallentamenti e disagi per diverse ore, fino alla completa rimozione dei mezzi coinvolti e al ripristino della sicurezza stradale.

Ancora una volta, l’Asse Mediano si conferma teatro di gravi incidenti. La pericolosità di alcuni tratti di questa arteria stradale è da tempo oggetto di segnalazioni e richieste d’intervento, rimaste troppo spesso inascoltate. La tragedia di Frattamaggiore riporta drammaticamente l’attenzione sulla necessità di maggiori controlli e interventi strutturali per ridurre il rischio di ulteriori perdite.