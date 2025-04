Marigliano, prove di coalizione: con l’asse Pd-Moderati anche Cambia con Noi

Moderati e Pd di nuovo insieme: la coalizione si allarga, in campo anche Cambia con Noi

Cinque anni fa, l’alleanza tra Moderati e Partito Democratico fu decisiva per superare la crisi giudiziaria che travolse il Comune nel 2020. A quattro anni dalle elezioni che portarono alla vittoria il candidato del cosiddetto “governo di salute pubblica” – poi sfiduciato sul filo di lana – lo scenario politico si ricompone e si amplia.

A prendere parte al nuovo progetto politico potrebbero esserci anche gli esponenti della lista «Cambia con noi», fino a poco tempo fa tra le file dell’opposizione. A ufficializzare l’inizio di questo percorso comune è stata una nota congiunta, nella quale si legge:

«Il Partito Democratico di Marigliano, insieme ai gruppi Cambia con Noi e Azzurra Libertà, ha avviato un tavolo di confronto programmatico per condividere esperienze, ideali e prospettive con l’obiettivo di presentare una proposta unitaria di governo cittadino. Le tre aree politiche, nel rispetto delle reciproche identità e delle rispettive reti istituzionali, si impegnano nella costruzione di un’alleanza chiara e aperta a tutte le realtà positive del territorio. Puntiamo su dialogo, competenza e senso di responsabilità per gettare le fondamenta di una coalizione credibile, concreta e capace di offrire a Marigliano una visione moderna e proiettata al futuro».

Nel frattempo, anche sul fronte opposto si delineano nuove intese: la rete Per, Avs e altre liste del centrosinistra – tra cui Andiamo Avanti e Insieme – stanno lavorando per dare vita a una coalizione compatta, come dichiarato in un comunicato congiunto che sottolinea:

«L’obiettivo è costruire una reale alleanza politica di centrosinistra».

Entrambi gli schieramenti sembrano pronti a rimettere in campo molti degli ex amministratori, a partire dal sindaco uscente Peppe Jossa. Le prossime ore saranno determinanti per individuare i candidati sindaco che guideranno le rispettive coalizioni.