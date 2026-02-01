lunedì, Febbraio 2, 2026
13.7 C
Napoli
scrivi qui...
Cronaca
tempo di lettura:1 min
338

Marigliano, Polizia Locale scopre 3 discariche

Redazione1
di Redazione1

 

Un controllo straordinario della Polizia Locale di Marigliano ha portato alla scoperta di tre distinti siti adibiti a discarica abusiva lungo via Sentino. L’operazione, mirata al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti, ha consentito di individuare aree contaminate anche dalla presenza di rifiuti speciali, con un impatto significativo sul decoro urbano e sull’ambiente.

I tre siti, estesi complessivamente per circa 500 metri quadrati, sono stati immediatamente posti sotto sequestro. La misura si è resa necessaria per impedire ulteriori sversamenti e per avviare le procedure di bonifica, oltre alle verifiche di competenza per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso durante i controlli, gli abbandoni sarebbero avvenuti in modo ripetuto, sfruttando tratti poco visibili e la mancanza di un sistema di sorveglianza attivo.
A fare il punto sulla situazione è il comandante Nacar, che ha spiegato come via Sentino rappresenti attualmente l’unica zona rimasta priva di copertura di videosorveglianza a causa di problemi logistici. Una criticità che, negli ultimi mesi, avrebbe favorito comportamenti incivili e reati ambientali.

Proprio per colmare questo vuoto di controllo, è già stato definito un piano di intervento. Nel corso del mese di febbraio, in collaborazione con il Nucleo Ambiente, verranno installate fototrappole non solo in via Sentino ma anche in altri punti sensibili del territorio comunale. L’obiettivo è individuare e sanzionare gli sversatori, scoraggiando definitivamente l’abbandono illecito dei rifiuti.

L’azione della Polizia Locale si inserisce in una più ampia strategia di tutela ambientale e di controllo del territorio, che punta a coniugare prevenzione, repressione e sensibilizzazione dei cittadini. Un segnale chiaro: il contrasto alle discariche abusive resta una priorità e chi inquina sarà chiamato a risponderne.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Chiuse le indagini per l’assassinio di Martina Carbonaro: ex fidanzato verso il processo

0
Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta sull’omicidio di...
Cronaca

Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini

0
  Ancora controlli della Polizia Locale di Marigliano nell’area della...
Cronaca

Fuggono dai carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella

0
  SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave...
Comunicati Stampa

AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

0
Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede...
Attualità

Il punto di vista, Giovani e futuro : una riflessione necessaria

0
Riceviamo e pubblichiamo Nel nostro paese, Somma Vesuviana, ad ogni...

Argomenti

Cronaca

Chiuse le indagini per l’assassinio di Martina Carbonaro: ex fidanzato verso il processo

0
Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta sull’omicidio di...
Cronaca

Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini

0
  Ancora controlli della Polizia Locale di Marigliano nell’area della...
Cronaca

Fuggono dai carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella

0
  SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave...
Comunicati Stampa

AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

0
Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede...
Attualità

Il punto di vista, Giovani e futuro : una riflessione necessaria

0
Riceviamo e pubblichiamo Nel nostro paese, Somma Vesuviana, ad ogni...
Calcio

Si è finalmente concluso un gennaio critico per il Napoli

0
Con il 2-1 contro il Fiorentina firmato Vergara e...
Cronaca

Discoteca di Somma col doppio dei giovani della capienza massima, denuncia dopo blitz

0
  Napoli e Provincia: Controlli nei locali notturni per evitare...
Cronaca

Forzano la serratura dell’Eurobet di Brusciano: vandali messi in fuga nella notte

0
Questa mattina, intorno alle 4.30, in via Cucca a...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Bimba di 4 anni muore di stenti a Tufino, in cella 2 familiari
Articolo successivo
Forzano la serratura dell’Eurobet di Brusciano: vandali messi in fuga nella notte
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996