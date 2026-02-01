Marigliano, Polizia Locale scopre 3 discariche

Un controllo straordinario della Polizia Locale di Marigliano ha portato alla scoperta di tre distinti siti adibiti a discarica abusiva lungo via Sentino. L’operazione, mirata al contrasto dell’abbandono illecito di rifiuti, ha consentito di individuare aree contaminate anche dalla presenza di rifiuti speciali, con un impatto significativo sul decoro urbano e sull’ambiente.

I tre siti, estesi complessivamente per circa 500 metri quadrati, sono stati immediatamente posti sotto sequestro. La misura si è resa necessaria per impedire ulteriori sversamenti e per avviare le procedure di bonifica, oltre alle verifiche di competenza per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso durante i controlli, gli abbandoni sarebbero avvenuti in modo ripetuto, sfruttando tratti poco visibili e la mancanza di un sistema di sorveglianza attivo.

A fare il punto sulla situazione è il comandante Nacar, che ha spiegato come via Sentino rappresenti attualmente l’unica zona rimasta priva di copertura di videosorveglianza a causa di problemi logistici. Una criticità che, negli ultimi mesi, avrebbe favorito comportamenti incivili e reati ambientali.

Proprio per colmare questo vuoto di controllo, è già stato definito un piano di intervento. Nel corso del mese di febbraio, in collaborazione con il Nucleo Ambiente, verranno installate fototrappole non solo in via Sentino ma anche in altri punti sensibili del territorio comunale. L’obiettivo è individuare e sanzionare gli sversatori, scoraggiando definitivamente l’abbandono illecito dei rifiuti.

L’azione della Polizia Locale si inserisce in una più ampia strategia di tutela ambientale e di controllo del territorio, che punta a coniugare prevenzione, repressione e sensibilizzazione dei cittadini. Un segnale chiaro: il contrasto alle discariche abusive resta una priorità e chi inquina sarà chiamato a risponderne.