Forzano la serratura dell’Eurobet di Brusciano: vandali messi in fuga nella notte

Questa mattina, intorno alle 4.30, in via Cucca a Brusciano, un gruppo di vandali ha danneggiato la saracinesca del centro scommesse Eurobet.

Fortunatamente l’arrivo delle forze dell’ordine è stato tempestivo: sul posto sono giunti sia i Carabinieri sia la vigilanza privata, probabilmente allertati da alcuni residenti della zona e dai sistemi di allarme. L’intervento ha costretto i malviventi a darsi alla fuga.

Secondo le prime informazioni, i responsabili sarebbero arrivati a bordo della “solita” Audi, ormai nota per essere coinvolta in furti di questo genere.

L’episodio rappresenta l’ennesimo atto vandalico che sta destando preoccupazione in alcune aree della provincia di Napoli.