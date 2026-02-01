lunedì, Febbraio 2, 2026
Cronaca
Forzano la serratura dell’Eurobet di Brusciano: vandali messi in fuga nella notte

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Questa mattina, intorno alle 4.30, in via Cucca a Brusciano, un gruppo di vandali ha danneggiato la saracinesca del centro scommesse Eurobet.

Fortunatamente l’arrivo delle forze dell’ordine è stato tempestivo: sul posto sono giunti sia i Carabinieri sia la vigilanza privata, probabilmente allertati da alcuni residenti della zona e dai sistemi di allarme. L’intervento ha costretto i malviventi a darsi alla fuga.

Secondo le prime informazioni, i responsabili sarebbero arrivati a bordo della “solita” Audi, ormai nota per essere coinvolta in furti di questo genere.

L’episodio rappresenta l’ennesimo atto vandalico che sta destando preoccupazione in alcune aree della provincia di Napoli.

