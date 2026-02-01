lunedì, Febbraio 2, 2026
13.7 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
420

Bimba di 4 anni muore di stenti a Tufino, in cella 2 familiari

Redazione1
di Redazione1

 

È un’indagine lunga e articolata quella che ha portato la Procura della Repubblica di Nola a disporre la custodia cautelare in carcere per due persone ritenute responsabili, a vario titolo, della morte di una bambina di quattro anni, avvenuta a Tufino nel dicembre 2024.
L’inchiesta ha preso avvio immediatamente dopo il decesso della minore, avvenuto nell’abitazione del nucleo familiare affidatario, dove i soccorsi erano stati allertati per le gravi condizioni del corpo. Da quel momento, la Procura ha coordinato una serie di accertamenti tecnici e investigativi volti a ricostruire il contesto in cui la bambina viveva.

Attraverso consulenze medico-legali collegiali, analisi informatiche, esami scientifici e la valutazione incrociata di dichiarazioni e dati, gli inquirenti hanno delineato un quadro di grave compromissione delle condizioni di salute della minore. Gli accertamenti autoptici avrebbero evidenziato una severa denutrizione, uno stato fisico definito “cachettico” e la presenza di traumi e lesioni di diversa natura.
Secondo l’ipotesi accusatoria, il decesso sarebbe stato preceduto da mesi di progressivo abbandono materiale e assistenziale, riconducibile a forme di grave trascuratezza. Una condizione che, sempre secondo quanto emerso, avrebbe favorito l’insorgenza di una patologia polmonare rivelatasi fatale.

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza tali da giustificare l’adozione della misura cautelare, eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Nola.

La Procura ricorda che il procedimento è ancora nella fase preliminare e che per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza. Resta inoltre il divieto di diffusione di atti e immagini che coinvolgano minori.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Chiuse le indagini per l’assassinio di Martina Carbonaro: ex fidanzato verso il processo

0
Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta sull’omicidio di...
Cronaca

Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini

0
  Ancora controlli della Polizia Locale di Marigliano nell’area della...
Cronaca

Fuggono dai carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella

0
  SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave...
Comunicati Stampa

AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

0
Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede...
Attualità

Il punto di vista, Giovani e futuro : una riflessione necessaria

0
Riceviamo e pubblichiamo Nel nostro paese, Somma Vesuviana, ad ogni...

Argomenti

Cronaca

Chiuse le indagini per l’assassinio di Martina Carbonaro: ex fidanzato verso il processo

0
Si avvia verso la fase processuale l’inchiesta sull’omicidio di...
Cronaca

Ambulanti della villa di Marigliano vendono coltellini a 2 euro ai ragazzini

0
  Ancora controlli della Polizia Locale di Marigliano nell’area della...
Cronaca

Fuggono dai carabinieri con una minicar, lanciano chiave per colpire la gazzella

0
  SAVIANO: fuggono dai Carabinieri con una minicar, lanciano chiave...
Comunicati Stampa

AMUS Aeronautica: Giordano rieletto segretario nazionale.

0
Si è svolta martedì 27 gennaio, presso la sede...
Attualità

Il punto di vista, Giovani e futuro : una riflessione necessaria

0
Riceviamo e pubblichiamo Nel nostro paese, Somma Vesuviana, ad ogni...
Calcio

Si è finalmente concluso un gennaio critico per il Napoli

0
Con il 2-1 contro il Fiorentina firmato Vergara e...
Cronaca

Discoteca di Somma col doppio dei giovani della capienza massima, denuncia dopo blitz

0
  Napoli e Provincia: Controlli nei locali notturni per evitare...
Cronaca

Forzano la serratura dell’Eurobet di Brusciano: vandali messi in fuga nella notte

0
Questa mattina, intorno alle 4.30, in via Cucca a...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
San Giorgio, “Marescià voglio cambiare vita”. Arrestato pusher reo confesso
Articolo successivo
Marigliano, Polizia Locale scopre 3 discariche
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996