Marigliano, la polizia locale sequestra in un’attività di demolizione

A Marigliano la polizia locale ha svolto un sopralluogo, poi trasformato in vera e propria un’indagine, su un’attività di demolizione.

Controlli di secondo livello della cabina di regia di Terra dei fuochi, svolti dal Comandante della polizia locale maggiore, Emiliano Nacar, con il supporto di una pattuglia del contingente dell’esercito strade sicure. Il Comandante ha diretto un’operazione a Marigliano per il controllo di un attività di autodemolizione in cui venivano svolti anche lavori di dubbia legalità.

Nel controllo ispettivo su un area di circa tremila metri quadri, sono emerse diverse difformità sostanziali tra le auto radiate e demolite che in parte venivano conservate per essere ricettate come pezzi di ricambio contravvenendo alle norme in vigore.

Inoltre, nell’immensa area controllata dalle forze dell’ordine, è stata prontamente sottoposta a sequestro penale una specifica zona dove erano custoditi dei motori di dubbia provenienza posti in luogo del sito delle batterie esauste.