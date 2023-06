Napoli, scoppia bombola di ossigeno in tangenziale: due feriti gravi

Drammatico l’incidente verificatosi ieri sulla tangenziale di Napoli.

Ieri pomeriggio sulla tangenziale è avvenuto un gravissimo incidente. Un’auto è improvvisamente esplosa mentre era in transito, con fiamme che si sono proposte molto velocemente e una nube di fumo che non permetteva di capire cosa stesse accadendo. A bordo dell’autovettura un uomo e una donna che sono rimasti gravemente feriti e sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso più vicino in codice rosso. L’uomo avrebbe ustioni sulla maggior parte del corpo, mentre la donna, una dottoressa di 25 anni, è rimasta ferita solo nella parte sinistra ma si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Stando alle prime indagini delle forze dell’ordine, l’auto trasportava due bombole di ossigeno che, dopo aver rilasciato uno strado odore per qualche metro, sono esplose causando il drammatico evento. Una prima ricostruzione sul luogo pare abbia evidenziato dei problemi di pressione di una delle due bombole che è poi esplosa trascinandosi anche la seconda sotto gli occhi increduli e spaventati di tutti coloro che transitavano sulla strada.

L’evento ha causato, inoltre, ulteriore caos: si sono create code di circa 5 km e il transito è stato momentaneamente bloccato a causa della pericolosità dell’evento.

