Brusciano , al via l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale annuncia l’avvio dell’iter per l’ampliamento e la riqualificazione del cimitero comunale, un intervento atteso da decenni e oggi finalmente avviato con serietà, trasparenza e visione.

Per troppo tempo, infatti, il tema degli spazi cimiteriali è rimasto irrisolto, generando disagi profondi nella comunità. Tante famiglie hanno vissuto anni di incertezze, tra promesse non mantenute e anticipi versati senza che a questi seguissero risultati concreti.

Oggi si volta pagina. Grazie al lavoro sinergico tra Amministrazione e uffici comunali, è stato definito un progetto organico e sostenibile che punta a restituire piena dignità a un luogo simbolico per l’intera comunità.

L’intervento prevede:

● l’ampliamento degli spazi cimiteriali con nuovi loculi e cappelle;

● la riqualificazione e manutenzione dell’esistente;

● il miglioramento complessivo dei servizi cimiteriali;

● una gestione più efficiente e moderna dell’intero sistema.

Il progetto, validato sotto il profilo tecnico ed economico, consente di realizzare l’opera senza gravare direttamente sulle casse comunali, garantendo al contempo standard adeguati e risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

Si precisa, inoltre, che non è prevista la realizzazione di alcun forno crematorio.

“Abbiamo trovato una situazione ferma da anni, con cittadini che avevano già versato anticipi senza ricevere risposte. Oggi, con responsabilità e rispetto, stiamo restituendo loro ciò che spetta: dignità, certezze e un luogo adeguato per onorare i propri cari. Questo intervento non è solo un’opera pubblica, ma un impegno morale verso tutta la comunità.” – dichiara il Sindaco.

Con questo intervento, l’Amministrazione intende colmare un ritardo storico e garantire finalmente alla comunità un servizio essenziale all’altezza delle esigenze e del rispetto dovuto ai cittadini, in vita e nella memoria.