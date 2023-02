Marigliano, da Soul Burgers ultimo giorno per la mostra di Easy Pop

Si conclude in giornata la mostra di Easy Pop allestita presso Casa Soulburgers a Marigliano.

Oggi, a partire dalle 18, sarà possibile visitarla e incontrare l’artista romano, ammirando le oltre 25 opere inedite esposte.



Roberto Mazzero, in arte Easy pop, è un artista romano che mette al centro delle sue opere, la voglia di destabilizzare, e al tempo stesso raffigurare in chiava quasi romantica il nostro passato recente.

I protagonisti di opere rinascimentali, eroi, miti e personaggi religiosi lasciano il posto ad eroi di un passato moderno ma altrettanto mitologici e apparteniti alle serie animate che hanno segnato l’infanzia della generazione X, nati tra i 70 e gli 80.

Roberto parte dalla pop art per porre in atto un lavoro di ricerca e di evoluzione. La scelta concettuale del termine “easy” (semplice), è a tutti gli effetti un intento espressivo per raccontare l’arte in maniera semplice.