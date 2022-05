Marigliano, Consiglio approva Puc: “Traguardo storico dopo 30 anni”

Marigliano, il consiglio comunale approva il Puc

Il sindaco Peppe Jossa: “Evento storico realizzato in tempi record dopo un’attesa lunga oltre 30 anni”

“Regole certe, prospettive di sviluppo e soprattutto il diritto dei nostri figli a vivere in una città moderna, più vivibile, più attenta alla tutela dell’ambiente ed alla valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale. Trasporti, mobilità alternativa, spazi per stare insieme e soprattutto la possibilità di poter scommettere sul proprio futuro qui, a Marigliano. Dopo anni di attesa il Puc è realtà. Con la maggioranza che mi sostiene lo avevamo promesso ed in pochissimo tempo ci siamo riusciti con l’impegno e la passione che la nostra città merita”: il sindaco Peppe Jossa commenta così l’approvazione del Puc in consiglio comunale che ha dotato il territorio di uno strumento urbanistico dopo oltre 30 anni di attesa.

Una svolta in tempi record, un impegno assunto con i cittadini fin dal primo giorno

dell’ insediamento dell’amministrazione comunale avvenuto nel mese di settembre 2020: l’obiettivo, infatti, è stato centrato in meno di due anni.

Ad aprile del 2021l’avvio di un iter cominciato con un processo di partecipazione della comunità attraverso una campagna di ascolto che, in piena pandemia, ha colmato le difficoltà dell’organizzazione degli incontri in presenza attraverso i social, le piattaforme di videoconferenza ed i questionari on line. A maggio dello stesso anno è arrivata poi l’adozione in giunta dello strumento urbanistico e la successiva fase delle osservazioni da parte dei cittadini che si è conclusa a luglio. Il percorso è poi proseguito con la fase della valutazione delle osservazioni, terminata a fine settembre e l’arrivo del parere espresso dalla città metropolitana di Napoli al Puc cui hanno lavorato con convinzione l’intera coalizione di governo, l’assessorato alla pianificazione urbanistica diretto da Anna Terracciano oltre che il LUPT dell’Università Federico II di Napoli che ha fornito supporto scientifico. Ieri il definitivo via libera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza in consiglio comunale.

Progetto strategico per lo sviluppo futuro della città che conta oltre 30 mila abitanti, il Puc ha puntato soprattutto al miglioramento della qualità della vita dei cittadini ed al recupero delle antiche vocazioni del territorio. L’intero disegno ha tenuto conto delle possibilità offerte dal PNRR per la realizzazione di opere strategiche e soprattutto ha puntato alla creazione di un circuito virtuoso dove nulla è stato trascurato: dalla soddisfazione delle esigenze dei cittadini legate soprattutto alla mobilità sostenibile, al recupero del patrimonio architettonico ed alla valorizzazione delle vocazioni territoriali, a cominciare dall’agricoltura.