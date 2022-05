Tragico incidente in provincia, 20enne muore sul colpo

Bruttissimo incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, verso le 19 circa a Giugliano.

È accaduto precisamente in via Manzoni, uno scooter con a bordo due persone ha improvvisamente impattano contro un palo di ferro facendo catapultare letteralmente i due ragazzi dal mezzo. Probabilmente a causa del forte impatto, uno dei due ha purtroppo perso la vita: si tratta di un ragazzo di 20 anni che è stato immediatamente trasporto all’ospedale San Giuliano ma, a causa delle condizioni già critiche all’arrivo dei soccorsi sul posto, i medici dell’Ospedale non hanno potuto far altro che dichirarne il decesso.

Versa invece in condizioni abbastanza serie l’amico che era con lui, ora ricoverato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente al momento, la strada che è stata momentaneamente chiusa per effettuare i rilievi di rito nella giornata di ieri, ora è riaperta al traffico.