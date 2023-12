Marigliano, al via i lavori alla palestra della scuola “Dante Alighieri”

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Una palestra tutta nuova per la scuola Dante Alighieri di Marigliano: avviati i lavori di manutenzione straordinaria predisposti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa.

La struttura sarà interessata da una serie di interventi che riguardano, tra l’altro, il rifacimento del parquet, la sostituzione degli infissi e la messa in sicurezza della copertura oltre che della facciata. Saranno sostituiti anche i canestri e la rete per la pallavolo. Prevista, inoltre, la realizzazione di un’area outdoor di 60 metri quadrati, che grazie alla posa di un tappetino anti trauma consentirà la pratica di attività motorie anche all’esterno.

“Si tratta – spiega il sindaco Peppe Jossa – di un’opera fondamentale che rafforza

e migliora l’offerta di spazi sicuri ed a dimensione di studente oltre che di associazioni sportive. Per questo abbiamo colto al volo l’opportunità di intercettare i fondi necessari alle operazioni di manutenzione straordinaria che saranno realizzate in tempi brevi”.

“I nostri istituti scolastici – aggiunge Adolfo Stellato, assessore alla Cultura ed all’Istruzione – continuano ad essere al centro dell’attenzione nella nostra quotidiana attività amministrativa. I lavori avviati nella palestra della Dante Alighieri fanno il paio con il piano di manutenzione portato avanti negli altri edifici e con la sostituzione degli impianti di illuminazione con sistemi più sostenibili non solo

dal punto di vista economico e di salvaguardia delle risorse energetiche ma anche da quello della tutela della salute e della sicurezza dei nostri studenti e dell’intera comunità scolastica. Imperativi questi ultimi che sono base di ogni nostra

iniziativa”. “Riqualificando gli impianti sportivi comunali – spiega poi l’assessore allo Sport, Lina Vivolo – contribuiamo a valorizzare ed a sostenere anche l’attività delle nostre associazioni che lavorano quotidianamente per favorire il benessere psico – fisico di chi pratica attività sportive e che ci aiutano a diffondere valori importanti come il gioco di squadra e l’appartenenza ad una comunità”.