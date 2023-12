Disagi Circumvesuviana, il sindaco di Ottaviano incontra i vertici Eav e il consigliere regionale Cascone

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Ottaviano.

Il sindaco di Ottaviano ha deciso di parlare con i vertici dell’azienda dei trasporti Eav a causa dei tanti disagi che avvengono quotidianamente.

«Ho incontrato il consigliere regionale e presidente della commissione Trasporti, onorevole Luca Cascone, e il dirigente dell’Eav, ingegner David Mamone Capria per discutere della Circumvesuviana e dei disagi per i pendolari. Mi è stato spiegato che occorre aspettare ancora due anni per un servizio pienamente efficiente, sia per ciò che riguarda la rete ferroviaria che il materiale rotabile. Allo stesso tempo, ho ricevuto disponibilità a discutere di possibili modifiche dell’orario d’esercizio attuale, che non soddisfa le esigenze dei viaggiatori dell’area vesuviana e nolana». A dichiararlo è il sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, che dà notizia di una riunione con i vertici Eav e il consigliere regionale Luca Cascone, dopo la presentazione di una petizione promossa dai comitati dei pendolari della Circumvesuviana per chiedere un servizio migliore e modifiche al calendario di esercizio.

Proprio rispetto ai pendolari, Simonetti aggiunge: «Presto ci incontreremo con i comitati civici (che ringrazio per avermi coinvolto e chiesto di interessarmi della vicenda), sperando di fare insieme dei passi avanti significativi.»