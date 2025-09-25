Mariglianella piange un ragazzo d’oro, il suo liceo: “Continuerai a vivere in noi”

Dopo la tragica fine di Daniele Ponzo sono stati tantissimi i gesti e i commenti di cordoglio rivolti alla famiglia

Tantissime persone si sono strette intorno alla famiglia Ponzo dopo il gesto estremo di Daniele, ritrovato nelle prime ore del mattino senza vita.

Ad esprimere un pensiero rivolto al ragazzo é stato anche l’istituto nel quale Daniele studiava, il liceo C. Colombo di Marigliano: “Con profonda tristezza la comunità scolastica del Liceo C. Colombo esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Daniele.

La perdita di un giovane studente della nostra scuola lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

In questo momento di dolore, ci uniamo in un abbraccio ideale alla sua famiglia, certi che il suo ricordo continuerà a vivere nella memoria di tutti noi

Il Dirigente Scolastico, i docenti, gli studenti e il personale tutto.”

Sui social si è parlato tanto di lui e tantissimi suoi compagni hanno espresso gentili parole per lui, distrutti dalla tragica fine che lo ha colpito.

Un messaggio di vicinanza alla lo ha mandato anche il Consigliere di Brusciano Ciro Guadagno, che tramite un post su facebook ha detto: “A 17 anni la vita dovrebbe correre veloce, come una bici in discesa. La notizia di Daniele Ponzo ha fermato tutti, lasciando solo silenzio e dolore. Un pensiero a lui, alla sua famiglia e a una comunità di Mariglianella che oggi piange troppo forte.”

La comunità di Mariglianella è distrutta per la perdita di questo ragazzo d’oro e tante, tantissime persone mandano messaggi di condoglianze alla famiglia e si stringono a loro in questo momento di tremendo dolore.